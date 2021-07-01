Black Widow: 5 personajes en esta película de Disney Plus y Marvel

Disney Plus tiene programado el estreno de Black Widow, la primera película de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, un thriller de acción en el que veremos parte de la historia de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), quien debe luchar con los demonios de su vida antes de que se uniera a The Avengers.

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El estreno será el 9 de julio, así que prepárate conociendo a los personajes que acompañarán a Black Widow en esta cinta.

Yelena Belova (Florence Pugh): Tiene un pasado poco agradable con Natasha y su vida es resultado del entrenamiento de la Habitación Roja. Cuando Yelena está en medio de muchas amenazas, su única esperanza para sobrevivir es aliarse con Romanoff.

Melina Vostokoff (Rachel Weisz): Agente de espionaje especializada, que ha logrado distanciarse de la Habitación Roja. El problema viene cuando Natasha reaparece y Melina debe tomar una decisión que podría cambiar su vida.

Black Widow de Marvel Studios | Nuevo Tráiler Oficial (Subtitulado)

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Alexei (David Harbour): Supersoldado que surgió para hacer frente al Capitán América y que en el presente se encuentra recluido en una prisión rusa. Guardián Rojo, como también es llamado, siente culpa con su vida pasada y con Natasha.

Taskmaster: ¡Asesino enmascarado de la Habitación Roja y enemigo! Este famoso personaje de las historietas de Marvel, hará su debut en el cine y el Universo Cinematográfico de Marvel.

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