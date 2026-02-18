De Bryan Cranston a Cillian Murphy: los Premios BAFTA 2026 anuncian lista completa de presentadores para su ceremonia 79

La Academia Británica está a punto de celebrar su noche más importante y glamorosa del año, y ya anunció al elenco de presentadores para los Premios BAFTA 2026. Es una lista llena de celebridades de alto calibre como Bryan Cranston y Cillian Murphy. A continuación te decimos quiénes los acompañarán.

El anfitrión de los BAFTA 2026 será Alan Cumming. El actor ya ha tenido este rol en los BAFTA pero dentro de su entrega de premios para televisión, en febrero de 2025.

Ellos son los presentadores para los Premios BAFTA 2026

Según se anunció este 18 de febrero en redes sociales, ya hay una lista con 35 celebridades que fungirán como presentadores de los Premios BAFTA 2026. Para empezar, destacan nombres de intérpretes consagrados como Bryan Cranston, Cillian Murphy, Emily Watson, Ethan Hawke, Gillian Anderson, Glenn Close, Kate Hudson, Monica Bellucci, Stellan Skarsgård y Warwick Davis.

What a line-up! 💫 Check out who will be handing over the awards at this Sunday’s #EEBAFTAs 👀 pic.twitter.com/mokHYW8I9z — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2026

Hay estrellas juveniles como Aimee Lou Wood, Alia Bhatt, David Jonsson, Mia McKenna-Bruce, Noah Jupe y Sadie Sink; figuran nombres de la escena musical británica actual, como Little Simz y Stormzy.

También hay películas y series que estarán muy bien representadas entre los presentadores de los BAFTA 2026: de "House of the Dragon" estarán Milly Alcock y Olivia Cooke, mientras de la cinta "Sinners" estarán Delroy Lindo, Michael B. Jordan y Miles Caton. De "Adolescence" estará la actriz Erin Doherty.

Asimismo, entre los presentadores para los premios figuran nombres de celebridades como Aaron Pierre, Alicia Vikander, Hannah Waddingham, Karen Gillan, Kathryn Hahn, Kerry Washington, Maggie Gyllenhaal, Minnie Driver, Patrick Dempsey, Regé-Jean Page y Riz Ahmed.

Cuándo son los Premios BAFTA 2026

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 22 de febrero, a la 1:00 P.M., hora de México (7:00 P.M., hora GMT). Aquí, en el sitio web de Azteca 7, tendremos toda la información sobre ganadores, sorpresas y momentos destacados de esta entrega de premios.