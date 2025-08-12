Entre pistas y rumores, este podría ser el personaje que podría interpretar Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day

No solo se trata de uno de los personajes favoritos de todo el mundo, es también una de las películas que más hype generan a los fanáticos. Spider-Man: Brand New Day se está rodando actualmente en las calles de Glasgow, y el set abierto ha permitido a los fans más curiosos ver de cerca a Tom Holland y al resto de la producción trabajar en la cinta.

El Hype por “Spider-Man: Brand New Day” sigue creciendo

La expectativa está tan alta que Sony y Marvel han decidido extender el rodaje durante casi todo agosto en Reino Unido. Para tener más cuidado con cada uno de los detalles de la cinta.

Sadie Sink, la gran sorpresa del reparto

Uno de los nombres que nadie esperaba ver en el reparto, es el de Sadie Sink, conocida por su papel en Stranger Things. Su presencia en los set de grabación y dentro de la producción ha causado sensación, teorias y expectativas.

Según el influencer Kristan Harloff, recogido por el medio QuidVacuo, Sadie Sink interpretará a Gwen Stacy, personaje clave en la vida de Peter Parker. La fuente asegura estar “seguro al 90 %” de que la actriz de Stranger Things será la nueva encarnación de la icónica joven rubia.

En un principio se especuló con que Sink podría dar vida a Jean Grey como parte de la introducción de los mutantes en el UCM, pero el rol de Gwen encaja mejor con el momento vital que vive Peter tras los sucesos de No Way Home.

Gwen Stacy, la chica que lo cambió todo en la vida de Peter Parker

Gwen Stacy es una figura central en los cómics de Spider-Man, y su historia ha sido fuente de algunos de los momentos más dramáticos y recordados del personaje. Si Marvel y Sony siguen la línea de los cómics, podríamos estar ante una trama con gran carga bastante emocional.

Por si fuera poco, algunos testigos que han logrado ver algo en los sets de filmación han afirmado haber visto a Sink con una melena rubia, lo que alimenta aún más las especulaciones.

¿Tú qué piensas? ¿Crees que le vaya a dar vida a Gwen Stacy?

