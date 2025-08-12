Si te gustó Weapons (La hora de la desaparición), vas a amar estas 4 películas llenas de tensión y misterio

Si ya fuiste al cine a ver el filme de “Weapons” (La hora de la desaparición), seguro pasaste momentos de intenso misterio y mucha tensión. La película nos lleva a un pueblo donde todos los niños pertenecientes a la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche. La comunidad empieza a sospechar de la maestra.

4 películas que amarás si disfrutaste de Weapons (La hora de la desaparición)

Weapons ya es calificada como una de las mejores cintas del año y si te dejó con ganas de más, traemos para ti otras películas que seguro disfrutarás tanto como esta:

Prisoners (2013) – La desesperación de un padre

Dirigida por Denis Villeneuve, esta historia sigue la desaparición de dos niñas y cómo un padre (Hugh Jackman) lleva la búsqueda al límite. Oscura, intensa y con un Jake Gyllenhaal impecable como detective. La cinta te mantiene con una enorme tensión emocional toda la película.

2. Zodiac (2007) – El asesino imposible de atrapar

David Fincher nos mete de lleno en la cacería real del famoso “Asesino del Zodiaco” en San Francisco. Periodistas, policías y ciudadanos se obsesionan con descifrar cada una de las pistas que va dejando el misterioso asesino y el ambiente se vuelve más denso con cada escena que pasa.

3. Gone Girl (2014) – El poder de la manipulación

Así es, otro thriller de Fincher, basado en la novela de Gillian Flynn. Una desaparición que se convierte en un juego psicológico y mediático donde nada es lo que parece. Cada giro deja al espectador pensando y replanteándose todo lo que ha visto.

Estas películas te mantienen atentos ante cualquier posible pista, pensando constantemente y tratando de resolver el misterio. Si no has visto ninguna de estas películas, debería darles una oportunidad. Te aseguramos que no te arrepentirás.

¿Qué es lo que más te gustó de Weapons?

También te puede interesar: 3 videojuegos que podrían estar prediciendo nuestro futuro de la tecnología