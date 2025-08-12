Ryan Reynolds desata rumores sobre “Los Vengadores: Doomsday” con inquietante foto en redes

Aunque Ryan Reynolds dejó en claro que no hará una cuarta entrega de Deadpool, sin embargo, también ha señalado que se mantiene abierto a las propuestas y no se opondría a aparecer como personaje secundario en el UCM. Es por eso que ahora, una foto que publicó en su Instagram ha hecho que las redes exploten: los fans creen que podría estar insinuando su participación en “Los Vengadores: Doomsday”.

Una publicación de Ryan Reynolds que podría cambiarlo todo

En “Deadpool y Wolverine” pudimos disfrutar y ver a ambos personajes en acción, pero gran parte de la trama transcurría en Tierra 10005, la de los X-Men de Fox.

Sin embargo, varios de esos mutantes —como Cíclope (James Marsden), Charles Xavier (Patrick Stewart) y Magneto (Ian McKellen)— ya están más que confirmados para Doomsday, lo que alimenta la teoría de que Deadpool podría ser ese otro personaje que podría dar el salto al MCU.

Deadpool: el outsider favorito de Marvel

Reynolds ha dicho en el pasado que su personaje “funciona de maravilla apareciendo con los X-Men y los Vengadores, pero siempre al margen”, y que su mayor sueño es “ser aceptado y apreciado… aunque nunca pueda serlo”.

Por otro lado, Hugh Jackman tampoco tiene confirmada su participación, aunque Marvel Studios estaría encantado de seguir contando con él. El actor bromeó sobre “dominar y destruir a todos los demás personajes” en caso de aparecer, pero no dio detalles concretos.

Ni Reynolds ni Marvel han hecho un anuncio oficial, pero la foto en redes ha elevado las expectativas al máximo. Además, Internet se llenó de fanáticos con cientos de teorías.