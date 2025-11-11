Jeremy Renner, acusado de acoso por la directora Yi Zhou: el actor niega todas las acusaciones

El nombre de Jeremy Renner vuelve a ocupar los titulares, aunque esta vez por razones ajenas a su carrera cinematográfica. El actor de Marvel, reconocido por su papel como Hawkeye en la franquicia de los Vengadores, recibió fuertes acusaciones de acoso sexual e intimidación por la directora y artista china Yi Zhou, quien asegura haber tenido una relación personal y profesional con él.

Jeremy Renner enfrenta fuertes acusaciones

Según Zhou, los hechos ocurrieron tras colaborar en el documental Chronicles of Disney y en una película animada, donde asegura que Renner le envió imágenes explícitas no solicitadas a través de mensajes directos y WhatsApp en junio de este año. Esto no acaba ahí, pues la directora también afirmó que, tras confrontarlo por su comportamiento, el actor la amenazó con llamar a inmigración (ICE) para deportarla.

La respuesta de Jeremy Renner: “Falsas y altamente difamatorias”

La polémica creció rápidamente y el equipo legal del actor tuvo que reaccionar lo más pronto posible. Fue así como mediante un comunicado enviado a diferentes medios como People y Variety, donde el abogado Marty Singer calificó las declaraciones de Zhou como “falsas, indignantes y altamente difamatorias”, asegurando que todo se trata de una represalia después de que Renner rechazara las insinuaciones románticas de la directora.

“La verdad es que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de forma implacable durante meses sin obtener respuesta alguna, salvo un breve encuentro el 12 de julio de 2025”, expresó Singer.

El abogado también reconoció que el actor y la cineasta mantuvieron un “encuentro consensuado” en Reno, Nevada, pero negó rotundamente que el actor hubiera tenido cualquier tipo de comportamiento inapropiado.

Yi Zhou detalla su versión de los hechos

Tras la respuesta de Renner, Yi Zhou decidió no quedarse callada y compartió una nueva publicación en Instagram donde relató con más detalles información sobre su relación con el actor.

La directora aseguró que ambos desarrollaron una conexión personal a mediados de 2025, que luego se transformó en una relación a distancia. En su publicación, Zhou reiteró que el primer encuentro físico “no fue consensuado”, aunque los posteriores sí lo fueron.

Además, señaló que decidió enviar una carta de cese y desistimiento al actor el pasado 5 de noviembre, pidiéndole que dejara de intimidarla y de fomentar acoso en línea a través de cuentas de fans.

El futuro de Renner tras las acusaciones

Por ahora, ni el actor ni su equipo han hecho más declaraciones públicas, y no se ha confirmado si se está llevando a cabo una investigación oficial.

Renner, de 54 años, se encontraba retomando su vida profesional luego del grave accidente que sufrió en 2023, el cual lo mantuvo alejado de los reflectores durante meses. Estas nuevas acusaciones podrían complicar una vez más y de diferente forma su regreso a la industria.

Aunque el actor ahora guarda silencio, Yi Zhou continúa compartiendo actualizaciones sobre el caso en sus redes sociales, insistiendo en que busca “justicia y respeto”.

