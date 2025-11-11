ÚLTIMA HORA: Pixar libera el primer tráiler de Toy Story 5 y presenta aL nuevo juguete que pondrá a prueba a Woody y Buzz

¡Paren todo! Pixar acaba de sorprender al mundo con el primer teaser tráiler oficial de Toy Story 5, la esperada quinta entrega de una de las franquicias más queridas del cine animado. Para que no te lo pierdas, te lo dejamos a continuación:

Se sabe que la película llegará a los cines el 19 de junio de 2026, marcando el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos. Esta es una nueva oportunidad de ver a los más entrañables juguetes de Pixar en una nueva aventura cargada de nostalgia, humor y hasta tecnología.

Toy Story 5: Un nuevo “enemigo” en el cuarto de juegos

El avance finalmente nos presenta a Lilypad, un dispositivo inteligente con forma de rana que promete revolucionar, complicar y cambiar todo en la vida de los juguetes.

Según la sinopsis oficial, Lilypad es “una tablet de alta tecnología que vuelve el trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo mucho más difícil cuando deben enfrentarse a esta nueva amenaza del tiempo de juego.”

El elenco original regresa

Se sabe que para el doblaje en inglés regresan los icónicos Tom Hanks y Tim Allen para retomar sus papeles como Woody y Buzz, respectivamente, junto a Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky Dog, y Tony Hale como Forky. Además, el comediante Conan O’Brien debutará en la saga como un nuevo personaje llamado Smarty Pants.

Andrew Stanton vuelve a dirigir

El proyecto estará dirigido por Andrew Stanton, responsable de clásicos del estudio como Buscando a Nemo, WALL·E y Buscando a Dory. Stanton, quien también coescribió las cuatro películas anteriores, será el único guionista acreditado de Toy Story 5.

Pixar en 2026: un año lleno de estrenos

Aunque nos morimos de ganas de ver Toy Story 5, cabe mencionar que Pixar primero estrenará Hoppers en marzo de 2026. Con esta película, el estudio apuesta de nuevo por la fórmula que mejor conoce: nostalgia, emoción y personajes entrañables como Woody y Buzz.

