Luto en Hollywood: MUERE actriz de “Los Ángeles de Charlie”, reconocida como una de las mujeres más hermosas

Este martes amanecimos con una terrible noticia: murió Sally Kirkland, emblemática actriz que fue ganadora de un Golden Globe y es recordada por trabajos como la versión ochentera de "Los Ángeles de Charlie".

Muere la actriz Sally Kirkland, a los 84 años de edad

Su representante confirmó que la intérprete falleció durante la madrugada del martes, tras haber sido hospitalizada durante el fin de semana en un hospital de Palm Springs, California. De acuerdo con TMZ, Sally había sido diagnosticada con demencia el año pasado y recientemente sufrió fuertes lesiones por una caída en la ducha.

El mes pasado, amigos de la actriz comenzaron una campaña de recaudación de fondos para que fuera admitida en un centro de cuidados 24/7, y apenas unos días atrás habían agradecido el apoyo, avisando que Sally ya estaba siendo atendida.

Reunió más de 200 créditos cinematográficos a su nombre, con películas como "El golpe" (con Robert Redford y Paul Newman), "JFK", "Bullseye!" (con Michael Caine y Roger Moore) y "Todopoderoso". También tuvo una amplia trayectoria en televisión; en este ámbito, es muy recordada la participación que tuvo en “Los Ángeles de Charlie” y en series como "Kojak", "Starsky & Hutch" y "Hospital General".

Sally Kirkland fue ganadora de un Golden Globe por la película de 1987 “Anna”; gracias a ese mismo trabajo obtuvo una nominación al Oscar. También ganó fama por ser una de "Las 13 mujeres más hermosas" de Andy Warhol, para su proyecto cinematográfico de 1964.

Kirkland era originaria de Nueva York y su madre fue una editora de moda para la revista Vogue. Comenzó su carrera como modelo y estudió en la American Academy of Dramatic Artz.