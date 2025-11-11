NUEVAS FOTOS desde el set de “Harry Potter": así filmaron una icónica escena con “Draco Malfoy” para la serie

Todavía faltan casi dos años para el estreno de la serie basada en la saga "Harry Potter", pero cada actualización nos mantiene con la emoción al 100. Acaban de filtrarse algunas nuevas fotos desde el set de la serie, mientras se filmaba una escena icónica: la primera lección de vuelo en escoba para los alumnos de nuevo ingreso en "Hogwarts".

En estas imágenes podemos ver a personajes como "Draco Malfoy" (interpretado por Lox Pratt), "Neville Longbottom" (Rory Wilmot), "Ron Weasley" (Alastair Stout), "Madame Hooch" (Louise Brealey) y nuestro protagonista (Dominic McLaughlin).

FIRST LOOK at Harry, Draco Malfoy, Ron Weasley and Neville Longbottom in their Hogwarts robes in the HARRY POTTER TV series! pic.twitter.com/rfGHqQVBQh — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 11, 2025

En la primera parte de la saga cinematográfica, es muy querida la secuencia en que "Harry" tiene su primera clase de vuelo en escoba. Ante la ausencia de su profesora, "Madame Hooch", el niño mago se ve obligado a volar para perseguir a "Draco Malfoy", quien robó la "recordadora" de "Neville". Luego de mostrar sus habilidades innatas, "Harry" es presentado por primera vez con el capitán del equipo de "quidditch".

Ahora, por lo que muestran las nuevas fotos difundidas por la cuenta Wizarding World Direct, ese momento salido de los libros acaba de volverse a recrear para la serie de "Harry Potter" que HBO estrenará en 2027.

Como señala el medio Screen Rant, hay un cambio notable en las túnicas que usan los alumnos de "Hogwarts". Mientras en las cintas todos llevan túnicas negras con un escudo de su casa, aquí los actores estaban llevando túnicas entre rojizas y café.

FIRST LOOK at Madam Hooch during flying lessons in the HARRY POTTER TV series 🧹 pic.twitter.com/nQygxYrSae — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 11, 2025

La locación es la propiedad histórica Ashridge Estate, en el condado inglés de Hertfordshire. Este lugar ya apareció una vez en las películas de "Harry Potter". Específicamente, fue locación para representar la sede de la "Copa Mundial de Quidditch" en "Harry Potter y el Cáliz de Fuego". En esta propiedad se encontraba el árbol desde donde salta "Cedric Diggory" (Robert Pattinson) en una escena muy representativa; todavía en la actualidad acuden fans para tomarse foto ahí.

Cuándo sale la serie de Harry Potter

Las grabaciones para la producción de HBO comenzaron en julio de 2025, y se espera que la producción se prolongue hasta mediados de 2026. Está programado que para 2027 podamos ver la primera temporada de la serie de "Harry Potter".

Si todo sale bien y la serie tiene un recibimiento favorable, podríamos estar recibiendo nuevas temporadas hasta 2037, según Collider.