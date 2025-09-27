Actriz de “Game Of Thrones” SE NIEGA a promocionar su nueva serie, por esta razón

Natalie Dormer, quien interpretó a “Margaery Tyrell” en “Game Of Thrones” se ha negado abiertamente a promocionar la nueva serie en la que participó recientemente. La razón: no está de acuerdo con el comportamiento de Sarah Ferguson, a quien representó.

Tomó esa decisión debido a la filtración de un correo electrónico de 2011 donde Ferguson se disculpa con Jeffrey Epstein.

Natalie Dormer no quiere promocionar la serie donde interpreta a Sarah Ferguson

La actriz encarna a Sarah Ferguson en la serie “The Lady”, que habla sobre la vestuarista Jane Andrews, quien trabajó para la familia real británica hasta 1997 y en 2001 fue encarcelada por asesinato.

Natalie Dormer dijo en un comunicado que donará su salario completo para ayudar a organizaciones que apoyan a víctimas de abuso infantil. La actriz de “Game Of Thrones” no hará trabajo de promoción para la serie porque no está de acuerdo con el comportamiento de la duquesa de York.

Sarah Ferguson estuvo casada entre 1986 y 1996 con el príncipe Andrew, quien fue un amigo cercano de Jeffrey Epstein y ha sido acusado de tener relaciones sexuales con menores de edad en propiedad del magnate estadounidense.

En un email filtrado de 2011, Ferguson se disculpa con Epstein por hablar mal de él públicamente y lo llama “un amigo supremo”. Una persona vocera de la duquesa de York ha dicho que ese correo electrónico se envió porque ella estaba siendo amenazada, según recopila The Hollywood Reporter.

En su comunicado, Natalie Dormer dice que “es imposible para mí reconciliar mis valores con el comportamiento de Sarah Ferguson, el cual creo que es inexcusable”.