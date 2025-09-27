Proyectarán Amores Perros en el Palacio de Bellas Artes

Hace 25 años, llegó a la pantalla grande una cinta que cambió el rumbo del cine mexicano contemporáneo, nos referimos a la producción ‘Amores Perros’, cinta que se ha convertido en un referente de la industria en nuestro país.

Con motivo de su aniversario, se ha revelado que va a llegar a unos de los escenarios más importantes para la cultura en México, nos referimos al Palacio de Bellas Artes, por lo que aquí te decimos todo lo que debes de saber para poder disfrutar de este evento único.

¿Cuándo va a ser la proyección de ‘Amores Perros’ en Bellas Artes?

De acuerdo con lo que se informó, se llevará a cabo una celebración especial en el Palacio Bellas Artes, recinto reservado para casos especiales o personalidades que han dejado una huella muy importante en la cultura de nuestro país.

Fue el día de ayer, cuando la Secretaría de Cultura detalló que la función se acompañará de la versión restaurada, un trabajo realizado por Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, cabe mencionar que esto se trabajó desde el negativo original en 35 mm y se hizo por medio de un escaneo a resolución 4K.

Se sabe que esta función se llevará a cabo el próximo 6 de octubre, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, aunque el acceso al público será a partir de las 18:15 horas. Además, se sabe que después de la proyección se ofrecerá un concierto de Gustavo Santaolalla, quien va a tocar temas que marcan los momentos más importantes de la cinta.

Para todos aquellos que estén interesados en asistir a la proyección de ‘Amores Perros’, los boletos ya están a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y por medio de la plataforma de Ticketmaster, los precios son los siguientes:

