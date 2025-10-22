¿La Oreja de Van Gogh en México? Todo lo que se sabe sobre su gira Tantas Cosas que Contar

Luego de que se anunciara que Amaia Montero estaba de vuelta, La Oreja de Van Gogh continúa con su regreso triunfal a los escenarios con su gira “Tantas Cosas que Contar”, la gira que marca la esperada reunión con la cantante tras años de ausencia. La banda ha añadido cinco nuevas fechas a su calendario de 2026, sumando más de 20 conciertos confirmados en España.

La Oreja de Van Gogh amplía su gira 2026 y crecen los rumores sobre su regreso a México

Entre las nuevas paradas destacan Murcia, Madrid, Barcelona y Bilbao, con varias fechas, las cuales ya se encuentran con un completo sold out en apenas unas cuantas horas de venta. El fenómeno demuestra que el regreso de la formación original ha despertado una ola de nostalgia y entusiasmo entre sus seguidores.

Fechas confirmadas de Tantas Cosas que Contar

Las nuevas fechas del tour incluyen:



14 de junio - Murcia - Plaza de Toros (Nueva fecha)

- Murcia - Plaza de Toros (Nueva fecha) 22 y 23 de septiembre - Madrid - Movistar Arena (Nuevas fechas)

- Madrid - Movistar Arena (Nuevas fechas) 26 de noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi (Nueva fecha)

- Barcelona - Palau Sant Jordi (Nueva fecha) 5 de diciembre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC! (Nueva fecha)

Estas se suman a los conciertos ya agotados en ciudades como Bilbao, A Coruña, Pamplona y Zaragoza, consolidando una de las giras más esperadas del pop español.

¿Vendrán a México? Esto es lo que se sabe

Obviamente, desde el momento que en el que se anunció su regreso y su gira, los fans mexicanos han comenzado a preguntarse si la agrupación visitará pronto nuestro país. Desafortunadamente, no hay confirmación oficial, pero los fans no pierden la esperanza de verlos en 2026.

Históricamente, el país ha sido una de las paradas obligadas del grupo en sus giras internacionales. Basta recordar sus exitosas presentaciones en el Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan y varios festivales en Guadalajara y Monterrey. Esto mantiene viva la esperanza de los fans, pues, parece un regreso inevitable.

Un regreso cargado de nostalgia y emoción

Tantas Cosas que Contar no solo marca el regreso de Amaia Montero, sino también una nueva etapa emocional para la banda. Los fans esperan escuchar clásicos como La Playa, Rosas y Puedes contar conmigo, junto con posibles nuevos temas. Por lo pronto, solo queda esperar a los anuncios oficiales que pudiera hacer la agrupación.

