“Chainsaw Man: Arco de Reze” arrasa en taquilla y se convierte en el nuevo fenómeno del anime

Este 2025 fue un encreible año para el cine de animación japonesa y es que las películas de anime se han ganado un lugar especial a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. El estreno de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze se convirtió en uno de los mayores éxitos de anime del año en nuestro vecino del norte, tras recaudar 17,25 millones de dólares en su primer fin de semana, según reportó Deadline el 26 de octubre.

Chainsaw Man: Un debut que hace historia

Aunque pueda parecer que no es importante para nosotros el triunfo del filme en dicho país, es fundamental señalar que es todo lo contrario. Su desempeño ahí refuerza la idea del crecimiento del anime en el mercado occidental, gracias a que el público estadounidense aportó una quinta parte de la recaudación global. Esto hace que el título se posicione entre los filmes más taquilleros del género en los últimos años.

Es por eso que Sony y Crunchyroll buscan seguir fortaleciendo la presencia del anime en salas comerciales y no solo en plataformas digitales, con resultados visibles: Chainsaw Man - Arco de Reze la cual debutó en el top 3 de la taquilla estadounidense, por encima de producciones como Springsteen: Deliver Me From Nowhere y The Conjuring: Last Rites.

“Chainsaw Man” conquista Occidente

Basada en el exitoso manga de Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man sigue la historia de Denji, un joven cazador de demonios que se fusiona con un demonio llamado Pochita, el cual se convierte en su fiel compañero. De esta forma, el protagonista obtiene poderes de motosierra que le permiten combatir contra otros demonios. La película adapta el Arco de Reze, una de las partes más queridas y dramáticas del manga, lo que impulsó a miles de fans a acudir al cine.

De acuerdo con Deadline, la amplia distribución del filme en 46 mercados internacionales y una campaña promocional masiva en Estados Unidos fueron clave para su éxito. Además, la película superó en ingresos iniciales a otros estrenos recientes de anime, como One Piece Film: Red y My Hero Academia: World Heroes’ Mission.

