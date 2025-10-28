“Todos lloramos” Sydney Sweeney habla de la ausencia de Angus Cloud en la Temporada 3 de Euphoria

Sydney Sweeney tuvo una entrevista para Variety con motivo de la próxima temporada de Euphoria, donde recordó momentos claves de la grabación en el set y compartir espacio con el resto del elenco principal que estará de regreso. Pero algo que destacó en esos momentos fue la notoria ausencia de Angus Cloud, actor quien participó en las primeras dos temporadas de la serie de HBO Max y quien perdió la vida mucho antes de que incluso se confirmara la temporada 3.

Durante sus declaraciones la actriz recalcó que no tener a Cloud en el set fue "una experiencia muy emotiva volver y no tenerlo ahí. Era una persona tan especial, y se lo llevaron demasiado joven...", pero eso no fue todo ya que también recordó cómo fue que ella había recibido tan devastadora noticia, ya que ella se encontraba en Idaho y se encontraba con su familia: "Creo que mi primera llamada fue a Maude (Apatow), y luego a Jacob (Elordi), y todos estábamos llorando juntos por teléfono."

"No es algo que quieras que reúna a la gente, pero estoy agradecida de tener a mis compañeros de reparto para poder procesar todo eso juntos”, dijo Sweeney, admitiendo que ese momento por más doloroso que haya sido sirvió para poder unirse más como el grupo que eran.

¿Qué le pasó a Angus Cloud?

El 31 de julio del 2023 en Oakland se declaró la muerte de Angus Cloud, quien fue encontrado en casa de sus padres. Después de que se llevó a cabo el peritaje se dio a conocer que la causa de muerte del actor fue debido a una sobredosis accidental de cocaína, fentanilo, metanfetamina y benzodiazepinas.

Su familia lanzó un comunicado para expresar que Angus Cloud estaba pasando por el duelo de la muerte de su padre, y la lucha que mantenía para estar estable mentalmente, declarando que el único consuelo que encontraban en ese momento era que el actor se habría reunido con su papá. También hicieron un llamado a la sociedad para atender la salud mental y emocional, diciendo que no debemos luchar contra esos problemas por nuestra propia cuenta.

¿Qué actores regresan para la temporada 3 de Euphoria?

La tercera temporada de Sam Levinson estará llegando los primeros meses del 2026, y se ha anunciado el cast completo que regresará para la serie de HBO Max:



Zendaya

Hunter Schafer

Eric Dane

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Maude Apatow

Colman Domingo

Martha Kelly

Chloe Cherry

Dominic Fike

Nika King

Melvin "Bonez" Estes

Daeg Faerch

Paula Marshall

Zak Steiner

Alanna Ubach

Sophia Rose Wilson

¿Quiénes se integran como nuevos actores a Euphoria Temporada 3?

Los nuevos rostros que veremos en la nueva temporada de Euphoria son:

