“Star Wars: Visions – Volumen 3” nos adentra a la galaxia con una animación impecable estilo anime

La nueva serie de cortos animados de Star Wars ha logrado lo que pocas franquicias: crear una unión perfecta de arte y la Fuerza. “Star Wars: Visions – Volumen 3” llega para demostrar que la animación también puede ser un perfecto acto de rebelión. Su estreno fue anunciado para el próximo 29 de octubre y los fans no pueden esperar más.

“Star Wars: Visions – Volumen 3” trae de vuelta a la fuerza

La nueva entrega producida por Lucasfilm y Disney+ apuesta por la experimentación visual y narrativa, ofreciendo una colección de cortos que reinterpretan el universo de Star Wars desde una mirada profundamente humana, simbólica y muy japonesa. Si no has visto nada sobre esta serie, aquí te dejamos el tráiler para que no pierdas oportunidad:

Una visión global desde Japón

Si no estás familiarizado con "Star Wars: Visions" es importante resaltar que desde su debut, rompió esquemas al invitar a estudios de animación de todo el mundo a reimaginar la saga galáctica con una total libertad creativa, lo cual le da una frescura y perspectiva única al vasto universo de los Jedi y los Sith.

En este tercer volumen, la serie vuelve a sus raíces orientales reuniendo a nueve prestigiosos estudios japoneses, cada uno con su propio estilo y sensibilidad. Los estudios son: Production I.G, TRIGGER, WIT Studio, Kamikaze Douga + ANIMA, david production, Kinema Citrus, Polygon Pictures y Project Studio Q.

Cada corto es una historia independiente, pero todos comparten el mismo espíritu: explorar la Fuerza desde nuevas perspectivas, pero en esta ocasión fusionando el código samurái, la filosofía oriental y el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad.

De qué trata “Star Wars: Visions – Volumen 3”

La nueva temporada llevará a los espectadores a mundos donde se viven historias que oscilan entre la espiritualidad y la guerra, con samuráis que empuñan sables de luz, héroes que buscan su destino y planetas donde la Fuerza adquiere nuevos significados.

Es importante señalar que, aunque los episodios no forman parte del canon oficial, cada uno captura la esencia de Star Wars con una sensibilidad única, y vale la pena disfrutarlo.

¿Cuándo se estrena Star Wars: Visions?

No lo olvides, “Star Wars: Visions – Volumen 3” se estrenará el 29 de octubre de 2025. Los nueve episodios estarán disponibles simultáneamente en Disney+, permitiendo que los fans puedan maratonear o disfrutarlos individualmente con su propio ritmo.

