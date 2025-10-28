¡Miedo desbloqueado! Así fue como un coleccionista de Pokémon TCG perdió toda su colección

La fiebre por Pokémon no se detiene a pesar del paso de los años, y un joven que era testigo y fiel coleccionista de las cartas TCG vio su esfuerzo desvanecerse en segundos. El coleccionista del Pokémon Trading Card Game (TCG) perdió toda su colección luego de que una tubería de alcantarillado se rompiera, inundando todo el lugar donde guardaba sus preciadas cartas.

Pokémon TCG Pocket: La pesadilla de todo coleccionista

El afectado compartió su dolorosa historia en Reddit. El hombre identificado como Substantial-Pie-4973, compartió con todo el dolor de su corazón cómo años de esfuerzo y dedicación se perdieron en cuestión de días sin que él pudiera hacer algo al respecto.

Crédito: Reddit u/Substantial-Pie-4973

El valor sentimental y económico

El coleccionista explicó que había almacenado su colección en cajas de cartón dentro del sótano de la casa de su abuela, mientras ayudaba a su padre con un nuevo negocio. Sin embargo, una fuga de agua que pasó desapercibida por unos días provocó que poco a poco el agua se filtrara dentro de las cajas donde guardaba su tesoro, mojando y terminando con todo, incluso con sobres que tenía sellados.

Para empeorar la situación, no contaba con ningún tipo de seguro, por lo que las pérdidas fueron totales, tanto en lo económico como en lo emocional. El pobre hombre perdió cartas que estaban valuadas en miles de dólares, un tesoro invaluable que se fue en un descuido.

Apoyo de la comunidad de Pokémon

Los fans comprendieron rápidamente su dolor y no tardaron en mostrar su solidaridad a través de la red social. Decenas de usuarios le enviaron mensajes de apoyo e incluso hubo quienes propusieron donaciones para ayudarlo a reconstruir parte de su colección. Otros sugirieron que hiciera transmisiones en vivo mostrando las cartas dañadas, con la esperanza de que alguien pudiera donarle la misma carta y de esta forma recuperar parte de su colección.

Algo es seguro: esta historia nos recordó la importancia de conservar adecuadamente nuestras colecciones.

También te puede interesar: “Star Wars: Visions – Volumen 3” nos adentra a la galaxia con una animación impecable estilo anime