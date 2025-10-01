¡FUERTES declaraciones! Channing Tatum promete que Avengers: Doomsday dejará sin palabras a los fans del MCU

Después de años de rumores, filtraciones y especulación, Channing Tatum habló por primera vez sobre su participación en Avengers: Doomsday, donde volveremos a disfrutar de su interpretación como Gambito después de su participación en “Deadpool & Wolverine”. Ahora el actor, sorprende a los fans con un adelanto que pone a los fans con la piel de gallina, pues promete que la película no solo cumplirá con las expectativas, sino que las superará de manera épica.

Channing Tatum rompe el silencio sobre su regreso como Gambito en Avengers: Doomsday

Los detalles los dio en una entrevista con ET Online. Ahí Tatum confesó que, al leer el guion, se preguntó: “¿Cómo van a hacer esto? Simplemente, no estás listo”. Por si fuera poco y para dar una idea los fans, el actor hizo una fuerte referencia que sin duda nos vuela la cabeza de solo pensarlo.

El actor comparó la magnitud de las sorpresas que trae Avengers: Doomsday con la reacción que tuvo el público al ver a Blade (Wesley Snipes) en Deadpool & Wolverine: “Cuando Blade apareció, la gente perdió la cabeza. Esto es eso, pero multiplicado por 50. Va a ser una de esas experiencias que no se olvidan”, aseguró Tatum.

Aunque no dio detalles de la trama, dejó claro que los fans de los cómics vivirán momentos únicos que los dejarán sin palabras y aferrados al asiento.

Multiverso, Doctor Doom y el elenco más grande de Marvel

La cinta, que ya terminó su rodaje principal, promete ser el proyecto más ambicioso de Marvel Studios. Entre los grandes atractivos que ya han sido revelados y mantienen emocionados a los fans se encuentran:



El debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

como La inclusión del elenco más numeroso del MCU hasta ahora.

hasta ahora. Cameos y apariciones sorpresa que ya alimentan rumores en redes sociales

El regreso del bebé Franklin Richards.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday llegará a cines el 18 de diciembre de 2026 para marcar el principio del fin de una de las sagas más impactantes y caóticas de Marvel antes del gran cierre, con Avengers: Secret Wars en 2027.

¿Estás listo para lo que se viene?

