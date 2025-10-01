Soy Frankelda llega a la Cineteca con una exposición inédita de stop motion

Es momento de vivir el cine de animación de una forma diferente. Soy Frankelda esta lista para pasar a la historia marcando un antes y un después en la animación mexicana. Y no es para menos, pues esta cinta ha logrado ser el filme nacional de stop motion más exhibido en festivales internacionales, y ahora que llegará a las salas de cine tendrá, en paralelo, una impresionante exposición especial en la Cineteca Nacional.

Soy Frankelda: Una película que ya es historia

Para conocer la importancia de esta exposición es importante conocer la relevante trayectoria que ha tenido Soy Frankelda. La cinta, dirigida por Roy y Arturo Ambriz, ha sido aplaudida en Annecy, inauguró el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ganó una Mención Especial en Fantasía de Montreal con el prestigioso Premio Satoshi Kon. Incluso Guillermo del Toro la calificó como una obra que “abre la puerta al futuro del stop motion en México”.

Una exposición inmersiva en la Cineteca Nacional

Durante AniMole 3 se confirmó la noticia: Soy Frankelda tendrá su propia exposición en la Galería de la Cineteca Nacional México. Será un espacio de más de 850 metros cuadrados en el que el público podrá explorar de cerca esta obra:



Marionetas originales utilizadas en el rodaje.

originales utilizadas en el rodaje. Escenografías a detalle que dan vida al universo de Frankelda.

a detalle que dan vida al universo de Frankelda. Arte conceptual y piezas exclusivas del proceso creativo.

La exposición abrió este mes de octubre y promete ser un recorrido único para entender cómo la artesanía mexicana sirvió para llevar esta película a escenarios globales.

¿Cuándo se estrena “Soy Frankelda”?

Aún falta un poco para que podamos ver la película. El estreno comercial en México está programado para el 23 de octubre. El filme ya está posicionado como una de las producciones más relevantes del año.

¿Estás listo para disfrutar esta exposición?

También te puede interesar: ¿El próximo disco de Bad Bunny será de salsa? Esto le reveló el “Conejo Malo” a Residente en una entrevista