Revelan el último tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro antes de su estreno y Jacob Elordi luce irreconocible

El nuevo y último tráiler de Frankenstein está aquí y finalmente se muestra de manera clara a Jacob Elordi en el papel de la Criatura, después de que en los avances previos se mantuviera oculto entre sombras. Su caracterización ha sorprendido al mundo, pues está casi irreconocible, reforzando la apuesta de Guillermo Del Toro por un monstruo tan aterrador como profundamente humano. Si no has visto el tráiler te lo dejamos a continuación con todo lo que tienes que saber sobre la tan esperada cinta.

Mira aquí el tráiler final de Frankenstein de Guillermo del Toro

Frankenstein: Un monstruo renovado por Guillermo del Toro

En este nuevo tráiler no solo sorprende la caracterización de Elordi, también destaca las interpretaciones de Oscar Isaac como Victor Von Frankenstein y Mia Goth como Elizabeth Lavenza, la prometida del científico. Entre los escenarios se aprecian un barco atrapado en un océano congelado y un elegante baile de época, quedando en claro que el director mexicano busca, una vez más, cautivarnos más allá de sus personajes y narrativa.

Un filme con un gran recorrido de festivales y ovaciones

La película ya ha recorrido con éxito los festivales de cine más importantes del otoño. Tras su estreno en la Mostra de Venecia, sorprendió en Telluride y luego en el Festival de Toronto (TIFF), donde quedó como finalista al codiciado People’s Choice Award, uno de los premios que suelen marcar el camino hacia los Oscar.

Del Toro, ganador de la estatuilla por su película “La forma del agua”, reveló que lleva décadas soñando con esta adaptación. En entrevista con Variety, aseguró que su visión de Frankenstein no se limita a una advertencia sobre la ciencia y el juego, a ser un Dios: “Para mí se trata del espíritu humano. No es un relato de advertencia, es una historia sobre el perdón, la comprensión y la importancia de escucharnos mutuamente.”

Estreno en cines y en streaming

Se ha confirmado un estreno limitado en salas de cine el 23 de octubre de 2025 en México, con el objetivo de posicionar la cinta en la temporada de premios. Posteriormente, Frankenstein llegará a la popular plataforma de streaming el próximo 7 de noviembre para todo el mundo.

¿Estás listo para ver este nuevo filme de Guillermo del Toro?

