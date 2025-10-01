Salen las primeras imágenes del Hogwarts Express para la serie de Harry Potter

Harry Potter es una de las sagas más importantes del mundo literario y cinematográfico. Actualmente se está adaptando la historia creada por J.K. Rowling, a una serie que tendrá siete temporadas, es decir una por libro.

El rodaje se está llevando a cabo en el Reino Unido y la primera entrega sería recién a principios de 2027,de acuerdo a lo manifestado por HBO Max. En el medio de la espera, es que han surgido las primeras imágenes de algunos elementos clave, como el icónico expreso de Hogwarts.

¿Qué se sabe de la serie de Harry Potter?

Las imágenes que han trascendido son del expreso de Hogwarts, que es el tren en el cual se trasladan los jóvenes magos y brujas al colegio homónimo. El mismo parte cada1 de septiembre del escondido andén 9 y 3/4 de la estación de King’s Cross.

The Hogwarts Express from the HARRY POTTER TV series has been spotted pic.twitter.com/JTPs642w12 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 29, 2025

El tren en cuestión es una locomotora de vapor, de color escarlata de acuerdo a lo que se presentó en las películas de Warner Bros y así se presentará en la ficción de HBO Max.

En cuanto a la serie de a poco se van conociendo detalles como por ejemplo las fotografías y videos del nuevo expreso Hogwarts que es prácticamente idéntico al que ya hemos visto en el cine y no hay muchos elementos que sean diferentes.

Siguiendo la línea de la espera de los fanáticos una de las principales preocupaciones es que la serie no aporte nada nuevo cuya creencia se ha reforzado con la presencia del idéntico tren. Sinembargoes importante aclarar que la ficción podrá adaptar ciertas tramos y personajes de los libros que no pudieron llegar a la pantalla grande y también destacar que las películas fueron muy fieles a los libros por lo que es entendible que nohayanmuchos elementos sorpresas.

New video showing the Hogwarts Express from the HARRY POTTER TV series in detail 🚂 pic.twitter.com/9nGmRBAfHe — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 29, 2025

Lo que sí será sorpresivo y nuevo es el reparto quedará vida a los personajes que ya conocemos. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout serán Harry Potter, Hermione Granger y Ron Wasley.