Muere icónica y querida científica, protagonista de un documental en Disney e ídola de Leonardo DiCaprio

Este mes de octubre de 2025 inicia con una triste partida: murió Jane Goodall, la primatóloga más famosa del mundo y una dedicada activista del medio ambiente. Tenía 91 años de edad y era reconocida internacionalmente por su labor en la investigación de chimpancés.

Muere Jane Goodall, emblemática científica dedicada a los primates

Fue a través de su cuenta de Instagram oficial que se dio a conocer la noticia. “Los descubrimientos de la doctora Goodall para la etología revolucionaron la ciencia, y era una abogada incansable por la protección y restauración de nuestro mundo natural”, dice el comunicado.

Solamente se informó que la muerte fue de “causa natural” y que la científica se encontraba en California como parte de una gira de conferencias por Estados Unidos.

Jane Goodall, de científica a estrella de un documental

Jane fue una de las primeras mujeres que se dedicaron a la investigación de los primates, como recopila TMZ. En los años 60, a raíz de sus estudios en chimpancés, señaló las similitudes que existen entre sus personalidades y las de humanos; estas ideas fueron ampliamente criticadas en aquel tiempo, pero eso no la detuvo. Ella desafió la idea de que los humanos estaban en el pináculo del reino animal.

En 1977 fundó su propio instituto, mediante el cual apoyó proyectos de conservación y desarrollo en África.

Existe un documental de Disney+ que relata la vida y obra de Jane Goodall: desde sus primeras expediciones en Tanzania, su activismo y su investigación, hasta el profundo amor que transmitía hacia su principal objeto de estudio: los chimpacés.

Su legado también llegó a la música, pues la mismísima Stevie Nicks escribió la canción “Jane” refiriéndose a ella. Como remarca People, entre las celebridades que eran sus fans también estaba Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie y el príncipe Harry.

En años recientes, abogaba por que más producciones cinematográficas recurrieran al uso de CGI para tener personajes animales, en lugar de usar animales reales.