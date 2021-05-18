Clouds, la EMOTIVA película que no te puedes perder en Disney Plus

Clouds es una película original de Disney Plus, que se estrenó a finales de 2020 y cuenta la historia verdadera de Zach Sobiech, un joven músico que descubre que le quedan pocos meses de vida, debido a un cáncer terminal. Pero a pesar de todo, Zach decide continuar con su carrera musical y encuentra una fama inesperada.

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La cinta tomó el libro que escribió su madre, contando la vida de su hijo. Mientras decide grabar un álbum musical, el éxito y la fama llegan con una canción que lo vuelve viral y así encuentra la forma perfecta de despedirse, con una melodía que será escuchada por millones y para siempre.

El título de esta canción precisamente es Clouds y se lanzó algunos meses antes de su muerte, logró vender miles de descargas y conseguir millones de vistas en YouTube. Tras la muerte de Zach, varios actores y cantantes lanzaron videos en tributo a él, interpretando su canción.

Clouds | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

La película es protagonizada por Fin Argus como Zach y cuenta con actuaciones de Madison Iseman, Sabrina Carpenter, Lil Rel Howery y más. Con la dirección de Justin Baldoni. Está disponible de manera exclusiva con tu suscripción de Disney Plus, ¡puedes registrarte AQUÍ!

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