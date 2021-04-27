¡No te debes perder Raya y el Último Dragón en Disney Plus y te decimos por qué!

Raya y el Último Dragón es la película más reciente de Walt Disney Animation Studios, la cinta número 59 que produce este histórico estudio. En este artículo te contamos por qué es una película imperdible, que puedes disfrutar en la plataforma de streaming, Disney Plus.

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1. Su historia

Raya y el Último Dragón es una historia mágica y mítica sobre Raya, una joven que viaja al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones conviven en armonía durante mucho tiempo. Un mal ha regresado y la guerrera Raya deberá rastrear al legendario y último dragón para restaurar la tierra a su pueblo dividido.

2. Disponibilidad

A partir del viernes 23 de abril, Raya está disponible con tu suscripción de Disney Plus, sin algún cargo extra. Así que no hay pretexto para que te la pierdas en cualquier momento y las veces que quieras.

Raya y El Último Dragón | Tráiler Oficial Doblado

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3. Inspiración

La historia de Raya, así como el pueblo de fantasía Kumandra, está inspirado en la cultura de países asiáticos del sureste como Brunei Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Malasia y otras naciones.

4. Crítica

Sitios especializados como Rotten Tomatoes tiene a Raya y el Último Dragón con 94% de aprobación por parte de sus críticos. Además, otras personas del medio cinematográfico la consideran una de las mejores películas animadas del año.

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