¿Henry Cavill vuelve como Superman? Zack Snyder comparte fotos INÉDITAS que emocionaron a los fans del DCU

Recientemente el director de cine Zack Snyder compartió un par de fotografías inéditas de Henry Cavill que hizo suspirar a más de un fan de los super héroes… Y no solo es por tratarse del actor sino porque está luciendo el traje clásico de Superman, lo cuál despertó un millón de teorías dentro de sus seguidores.

Fue en su cuenta de Instagram que Snyder subió una primera foto con la siguiente descripción: “Henry Cavill. El traje original de Superman. Esta foto. Fue innegable”, lo que enseguida hizo estallar sus redes donde los comentarios le daban la razón, Henry fue un gran Clark Kent…

¿Henry Cavill Volverá a ser Superman?

Horas más tarde, Snyder compartió una segunda fotografía con un encuadre que permitía apreciar mayores detalles de cómo lucía Cavill con este icónico traje, donde comentó un dato que pocos sabían:

“Con la última imagen que compartí, y esta que mostramos WB todos estuvieron de acuerdo: Henry Cavill era Superman. Ahí es donde comenzó el viaje. ” -Feliz Navidad”.

Estos posteos llamaron las redes del director de comentarios positivos respecto a la etapa de Henry como Superman, donde incluso hubo quienes pidieron el regreso del actor y del “snyderverse”, siendo que por ahora James Gunn es quien ha tomado el mando de DCU.

¿Por qué Henry Cavill dejó de ser Superman?

En el año 2022 James Gunn y Peter Safran tomaron el mando de DC Studios y con ello llegó un “reboot” con una nueva visión e historia, lo que significó el traer a nuevos actores y una narrativa distinta a la vista con el director Snyder.

El DCU de Gunn requería un Superman en una versión más joven, por lo que Henry Cavill ya no encajaba con esta versión, aun cuando por un momento todo parecía que sí seguiría dentro de esta línea temporal.

Hoy en día la película de "Superman" de este 2025 significó el reinicio de este universo, donde David Corenswet ha dado vida al superhéroe de Kripton y que poco a poco se ha ganado al público, donde incluso ya está trabajando en una nueva película.