El Principito tendrá una película live-action que mezclará la vida de Antoine de Saint-Exupéry con el mundo fantástico del libro

Ya es oficial. La emblemática historia de El Principito llegará a la gran pantalla en un formato live-action. Según confirmó Variety, la película estará a cargo del director Morten Tyldum, famoso por obras como The Imitation Game y Headhunters, mientras que el guión será escrito por Simon Beaufoy, guionista de Los Juegos del Hambre: En Llamas y La Batalla de los sexos. Lo más prometedor es que la cinta mezclará la vida de Antoine de Saint-Exupéry con el mundo fantástico del libro. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre esta nueva entrega.

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¿De qué tratará el nuevo live-action de El Principito?

El objetivo de la película es combinar dos historias: la vida de Saint-Exupéry, autor de la obra, y el universo de El Principito. Bajo esta línea, la parte biográfica del escritor es la que será filmada en formato live-action, mientras que las aventuras del Principito se crearán a través de efectos especiales. Cabe mencionar que este proyecto también se desarrolla junto a Le Petit Prince Groupe, que es la organización a cargo del patrimonio de Saint-Exupéry.

“Es una historia sobre el amor, el duelo y la pérdida. Se trata de la esperanza, de seguir los deseos del corazón y de ver la vida como una gran aventura”, explica el director de la obra, Morten Tyldum; mientras que el guionista señaló: “El Principito es el texto más extraordinario porque nunca pasa de moda. Le habla al niño que hay en cada ser humano”.

El Principito de Antoine De Saint-Exupéry | Crédito: Antoine De Saint-Exupéry

¿Cuándo se estrenará el live-action de El Principito? Posible fecha de estreno

La película apenas se encuentra en sus primeras etapas de producción, sin embargo, el proyecto ya cuenta con altas expectativas. Si bien aún faltan conocer más detalles sobre el elenco y la fecha del rodaje, teniendo en cuenta el tiempo que toma hacer una película de este calibre, es probable que el largometraje esté disponible entre mediados de 2028 y principios de 2029. Dicho esto, no queda más que esperar a que se revelen mayores detalles.

¿De qué trata El Principito?

El Principito sigue la historia de un aviador cuya nave se avería en el desierto del Sahara. Mientras intenta solucionar el problema, conoce a un niño rubio que proviene de otro planeta. Desde su publicación en 1943, la obra ha vendido más de 200 millones de copias a nivel global.