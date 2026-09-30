NUEVA preventa para Avengers: Doomsday: Fecha y hora EXACTA para comprar boletos para la película de Marvel en México

¡Atención fans de Marvel! Esta semana arranca la preventa general para Avengers: Doomsday. Recordemos que hace tan sólo un par de días se llevó a cabo la preventa para el formato “Infinity Vision”, que ofrece mayor calidad en salas de cine. No obstante, los servidores de diversos complejos cinematográficos colapsaron en cuestión de minutos, dejando a miles de seguidores sin entradas. Así que ponte atento porque aquí te compartimos todos los detalles para que no se te pase el momento exacto para adquirir tus boletos.

También te puede interesar: Alan Cumming preocupa a los fans de Avengers: Doomsday con una curiosa confesión: “No entiendo la trama”

¿Cuándo es la preventa general de Avengers: Doomsday? Fecha y hora exacta para comprar boletos

La preventa general para Avengers: Doomsday, es decir para el resto de los formatos, arranca este viernes, 2 de octubre. Si bien ninguno de los complejos cinematográficos en México ha confirmado la hora exacta para acceder a ella, lo más probable es que sea en punto de las 12:00 a.m., tal como sucedió con la preventa para el formato Infinity Vision. Dicho esto, te recomendamos mantenerte despierto durante la madrugada del 1 al 2 de octubre, o poner tu alarma unos 15 minutos antes para que no se te pase el momento.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Avengers: Doomsday tendrá su estreno en cines de México el jueves 17 de diciembre, un día antes de su lanzamiento a nivel internacional. No obstante, diversos complejos del país han programado funciones de preestreno y medianoche. De hecho, hay algunos que cuentan con proyecciones para la madrugada del 15 al 16 de diciembre; así que no hay pretexto para perderte de la próxima gran película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

La próxima entrega de la cinta de los Vengadores se centrará en una nueva amenaza multiversal, en la que superhéroes de diversos universos unirán fuerzas para frenar el colapso entre realidades, originado por el temido Victor von Domm, también conocido como Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Aquí te compartimos el avance: