Confirman que uno de los presentadores de los Premios BAFTA 2026 de este fin de semana NO es humano, ¿De quién se trata?

Este jueves los prestigiosos Premios BAFTA hicieron el anuncio de quién será uno de los presentadores del evento, y lo que parecería un anuncio normal, se llevó toda la atención del público, pues se hizo oficial que este no será un humano… Dando pie a un debate en redes sobre esta participación.

Fue a través de sus redes sociales que esta premiación realizada en Gran Bretaña que está por llevar a cabo su edición número 79, confirmó que uno de sus figuras estelares sería el Oso Paddington, lo que fue una gran sorpresa pues es algo que esta academia no está acostumbrada a hacer.

¿Quién es el Oso Paddington?

Aunque puede que para muchas personas, ese personaje no sea muy conocido, se trata de una de las figuras literarias más representativas del Reino Unido, el cuál fue creado por el escritor Michael Bond, quien publico la primera obra de este en 1958, siendo que es asociado a los niños y los libros infantiles, por lo que podría esperarse que el Oso Paddington sea el presentador de la categoría a "Mejor Película Familiar".

El Oso Paddington (quien es originario de Perú) ya había figurado dentro de esta ceremonia pues con su adaptación al cine de 2014 y la secuela de 2017 consiguió un total de 5 nominaciones.

Please look after this bear ❤️



We're stocking up on marmalade sandwiches for the one and only Paddington Bear, who will be joining us to present an award at Sunday's #EEBAFTAs! pic.twitter.com/bOmtcdSGrU — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2026

¿Quiénes serán los presentadores de los Premios BAFTA 2026?

Además de contar con este entrañable “osito”, esta ceremonia tendrá a algunas de las figuras más reconocidas del mundo, tales como Cillian Murphy, Bryan Cranston, Kate Hudson, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Monica Bellucci, Sadie Sink entre otras que han aportado grandes obras en la pantalla chica como en el séptimo arte.

¿Cuándo serán los Premios BAFTA 2026?

Estos ceremonia de entrega de galardones, denominada como los más prestigiosos del Reino Unido y que condecoran a lo mejor en cine, televisión y videojuegos serán el próximo domingo 22 de febrero en punto de la 1:00 pm (horario del centro de México), en lo que se espera una noche mágica en esta temporada de premios de 2026, donde podríamos ver muchas sorpresas.

