El cine infantil no solo entretiene, también presenta ejemplos de esfuerzo, resiliencia y perseverancia para enfrentar los desafíos, como lo son estas 6 películas con personajes que inspiran a los más pequeños a nunca rendirse. Mientras que estos 5 filmes de Pixar ayudan a hablar sobre las emociones con los niños.

Muchas películas familiares transmiten valores como la constancia, la empatía y la confianza en uno mismo. Estas 6 producciones presentan protagonistas que enfrentan dificultades sin abandonar sus objetivos, una enseñanza útil durante la infancia, al igual que saber compartir y ser amable, los cuales se pueden aprender en 3 capítulos de Bluey.

6 películas infantiles con personajes que inspiran a nunca rendirse|Panadería

Las 6 películas para nunca rendirse

1. Buscando a Nemo: La historia sigue a Marlin, un pez payaso que recorre el océano para encontrar a su hijo Nemo, después de que un buzo lo captura. Durante el viaje se enfrenta a tiburones, medusas, corrientes marinas y numerosos peligros, pero mantiene su objetivo hasta el final.

2. Moana: La protagonista desafía las expectativas de su comunidad para emprender un viaje en busca de salvar a su pueblo. Durante la aventura, enfrenta tormentas, errores y momentos de incertidumbre antes de alcanzar su objetivo.

3. Ratatouille: Remy, una rata apasionada por la cocina, lucha contra los prejuicios para convertirse en chef. A pesar del rechazo que enfrenta por su condición, continúa perfeccionando sus habilidades hasta demostrar su talento.

4. Kung Fu Panda: Po es un panda con grandes sueños y escasa confianza en sí mismo. Gracias al entrenamiento constante y al apoyo de sus maestros, desarrolla las habilidades necesarias para enfrentar al antagonista.

5. Zootopia: Judy Hopps trabaja para cumplir su sueño de convertirse en policía a pesar de los prejuicios por su tamaño y origen.

6. Robot salvaje: Una robot que llega accidentalmente a una isla, aprende a sobrevivir, adaptarse al entorno y cuidar a un pequeño ganso mediante ensayo, observación y aprendizaje constante.