CONFIRMAN secuela de ‘Cómo perder a un chico en 10 días’ y el REGRESO de Kate Hudson

Para los fans de 'Cómo perder a un chico en 10 días', ahora han sido sorprendidos al anunciarse que se confirma la secuela de la cinta, además de notificar el regreso de Kate Hudson como su personaje de Andie Anderson. No es lo único, hay que ella se va a convertir en la productora, y se tiene contemplado el regreso de Matthew McConaughey.

Una producción realizada por Paramount, por el momento el proyecto se mantiene en la fase inicial, por lo que no se cuenta con una fecha confirmada de estreno.

¿De qué trata 'Cómo perder a un hombre en 10 días'?

Nos cuenta la historia de Andie Anderson (Kate Hudson), una periodista que inicia una pequeña investigación para saber 'Cómo perder a un chico en 10 días' y crear un artículo al respecto, haciendo todo tipo de cosas para alejarse de Benjamín Barry, un presumido publicista.

Pero todo se complica cuándo él asegura que es capaz de enamorar a una mujer en 10 días, iniciando una apuesta. Ambos panoramas van a dificultar la situación de ambos. Por eso la secuela es muy esperada por todos, no solo para saber la historia de ambos personajes, también por verlos una vez más junto en la pantalla grande.