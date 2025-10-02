Tylor Chase, actor de “Manual de supervivencia escolar de Ned” recibió ayuda de fans tras saberse que vive en la calle

Hace unos días se descubrió que el actor, Tylor Chase, recordado por su participación en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, quien ya se encontraba alejado de las cámaras, atravesaba una difícil situación. Una usuaria de TikTok conocida como lethallalli reveló en septiembre que se encontró al actor viviendo en condición de calle, lo que desató una ola de solidaridad entre fans que rápidamente aportaron dinero para ayudarlo en una cuenta que creó la tiktoker en GoFundMe.

El gesto de los fans: botas, chamarra y comida

Luego de que la madre del actor revelara que él no estaba en condición de recibir el dinero. Lethallalli junto a otras personas se organizaron para llevarle artículos básicos y de higiene personal. Entre los regalos destacan una chamarra, comida y un par de botas Doc Martens, que el propio actor había mencionado como su calzado favorito. Este gesto de inmediato conmovió a los seguidores, incluso Daniel Curtis Lee, quien fuera su compañero de reparto en la famosa serie juvenil, comentó que pronto él también irá a buscarlo para ofrecerle un poco de ayuda.

¡Los amo a todos por darle vida a mi hermano! Cuando regrese de México ¡Voy a ir!

Por su parte, Devon Werkheiser, protagonista de la serie, también expresó interés en involucrarse en el apoyo a Chase.

En busca de una segunda oportunidad gracias a la comunidad

Aunque Tylor Chase tuvo participaciones en distintas producciones durante su juventud, su carrera no logró despegar del todo y con los años enfrentó dificultades y adicciones que lo llevaron a vivir en las calles. Hoy, gracias al poder de las redes sociales y la solidaridad de quienes crecieron viéndolo en la serie, el actor recibe un respiro y la posibilidad de empezar de nuevo.

Seguiremos esta historia de cerca para ver si logra salir adelante.

