La película animada en la que NADIE confió y pudo no estrenarse nunca, fue recuperada y ahora podría ganarse un Premio Oscar como Mejor Película de Animación en el 2026

La película Coyote vs Acme dirigida por Dave Green es una de las historias de Hollywood que parece ser sacada de la ficción pues luego de no tenerle fe hoy en día es uno de los proyectos que se perfila para estar entre los mejores de la historia. Esta cinta que estaba terminada hace algún tiempo estuvo a punto de no llegar a los cines después de que Warner Bros. decidiera archivarla en 2023. Sin embargo, este título consiguió una segunda oportunidad y finalmente se estrenó en 2026.

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Tras el estreno a nivel mundial en varias pantallas del cine, la película Coyote vs. Acme despertó curiosidad entre los aficionados y su posible candidatura a los Oscar de 2026. Su nombramiento para participar en una edición posterior dependerá de las reglas de elegibilidad y de una eventual nominación. Además, al combinar actores reales con personajes animados su clasificación estaría dentro de la nominación a Mejor Película de Animación.

¿Por qué Warner Bros. decidió cancelar la película?

La producción que combina animación y acción real para contar una historia diferente sobre el Coyote de los Looney Tunes y el fracaso constante con los productos defectuosos de ACME que provocan que fracase en sus intentos por atrapar al Correcaminos, el personaje decide demandar a la compañía con ayuda de un abogado, interpretado por Will Forte. John Cena a partir de esto comienza la historia que en su comienzo provocó dudas a la producción y provocó su cancelación.

Como lo mencionamos anteriormente a pesar de que la película estaba terminada, Warner Bros. decidió no estrenarla en 2023 y optó por una estrategia de deducción fiscal. La decisión provocó críticas entre los seguidores, que no entendían por qué una producción finalizada no llegaría al público. La esperanza apareció cuando Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución y consiguió llevar la película a las salas en agosto de 2026.

¿Cuánto recaudó Coyote vs. Acme en taquilla?

El regreso de la película también se reflejó en sus resultados económicos comerciales. De acuerdo con los datos publicados por Box Office Mojo y The Numbers, Coyote vs. Acme acumuló aproximadamente 101.5 millones de dólares en taquilla mundial, de los cuales alrededor de 17.2 millones correspondieron a México. En el mercado mexicano la cinta tuvo un estreno destacado y reunió a cientos de miles de espectadores durante sus primeros días en cartelera.