Lista COMPLETA y OFICIAL de películas nominadas a los Gotham Awards 2026: ¿Cuál película tiene más nominaciones y cuándo se estrenan en México los títulos nominados a Mejor Película?
¡Que comience la temporada de premios! Los Gotham Awards 2026 revelan su lista completa de nominados y aquí te compartimos quienes lideran el listado.
¡Que comience la temporada de premios! Este martes, 27 de octubre, los Gotham Awards revelaron su lista completa de nominados para la edición 2026, misma que se celebrará el próximo 3 de noviembre en el Cipriani Wall Street de Lower Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. Para este año, estudios como A24 y NEON arrasaron al estar presentes en casi todas las categorías. A continuación el listado oficial de películas, cineastas y actores nominados:
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Mejor Película
- Clarissa (NEON)
- Club Kid (A24)
- The Debut (A24)
- Dreams in Nightmares (Lunette Films)
- The Invite (A24)
- Josephine (Sumerian Pictures)
- Mouse (Independent Film Company)
- Paper Tiger (NEON)
- Primetime (A24)
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma (MUBI)
- Your Mother Your Mother Your Mother (Amazon MGM Studios)
Mejor Película Internacional
- All of A Sudden (NEON)
- Ben’Imana (Alexander)
- Blue Heron (Janus Films)
- Everytime (1-2 Special)
- Fatherland (MUBI)
- Filipiñana (Kino Lorber)
- La Gradiva (1-2 Special)
- Minotaur (MUBI)
- Possible Love
- Tender Loving Care (Bleecker Street)
Mejor documental
- Closure (1-2 Special)
- A Fox Under a Pink Moon (Kino Lorber)
- NAZA (NEON)
- Once Upon a Time in Harlem (NEON)
- You Can See Everything (A24)
Mejor Director
- Ryusuke Hamaguchi, All of a Sudden
- Sandra Wollner, Everytime
- Andrey Zvyagintsev, Minotaur
- Jane Schoenbrun, Teenage Sex and Death at Camp Miasma
- Mike Leigh, Tender Loving Care
Mejor Nuevo Director (Revelación)
- Sophy Romvari, Blue Heron
- Jordan Firstman, Club Kid
- Aleshea Harris, Is God Is
- Marine Atlan, La Gradiva
- Joel Alfonso Vargas, Mad Bills to Pay
- John Early, Maddie’s Secret
Mejor Guion Original
- Everytime, Sandra Wollner
- La Gradiva, Marine Atlan, Anne Brouillet
- Possible Love, Lee Chang-dong, Oh Jung-mi
- Tender Loving Care, Mike Leigh
- Wild Horse Nine, Martin McDonagh
Mejor Guion Adaptado
- All of a Sudden, Ryusuke Hamaguchi
- Clarissa, Chuko Esiri
- The Invite, Rashida Jones, Will McCormack
- Minotaur, Simon Lyashenko, Andrey Zvyagintsev
- Primetime, Ajon Singh
Mejor actuación principal
- Mahershala Ali, Your Mother Your Mother Your Mother
- Gillian Anderson, Teenage Sex and Death at Camp Miasma
- Jeon Do-yeon, Possible Love
- John Early, Maddie’s Secret
- John Malkovich, Wild Horse Nine
- Ian McKellen, The Christophers
- Julianne Moore, The Debut
- Sophie Okonedo, Clarissa
- Andrew Scott, Elsinore
- John Turturro, The Only Living Pickpocket in New York
Mejor actuación de reparto
- Tom Courtenay, Queen at Sea
- Esmé Creed-Miles, Sense and Sensibility
- Penélope Cruz, The Invite
- Adam Driver, Paper Tiger
- Andrew Garfield, Artificial
- Skyler Gisondo, Primetime
- Sandra Hüller, Fatherland
- Kate O’Flynn, Tender Loving Care
- Tao Okamoto, All of a Sudden
- Channing Tatum, Josephine
Mejor actuación a nivel revelación
- Adia, Your Mother Your Mother Your Mother
- India Amarteifio, Clarissa
- Guitarricadelafuente, La Bola Negra
- Colas Quignard, La Gradiva
- Mason Reeves, Josephine
Gotham Audience Award
- Backrooms (A24)
- La Bola Negra
- The Drama (A24)
- The Invite (A24)
- Michael (Lionsgate)
- Obsession (Focus Features)
- Project Hail Mary (Amazon MGM Studios)
- You Can See Everything (A24)
¿Qué película es la más nominada?
A diferencia de otras galas de premiación, los Gotham Awards tienen la intención de reconocer e impulsar el cine independiente, por lo que existe un empate entre las cintas más nominadas: All of Sudden, Clarissa, The Invite, La Gradiva y Tender Loving Care lideran la lista de nominados a la 38a edición de los premios al contar con cuatro nominaciones cada una, seguidas por Everytime, Josephine, Minotaur, Possible Love, Primetime, Teenage Sex and Death At Camp Miasma y Your Mother Your Mother Your Mother con tres menciones cada una. Cabe mencionar que A24 arrasó con un total de 15 nominaciones, mientras que NEON obtuvo 14.
¿Cuándo se estrenan en México los títulos nominados a Mejor Película?
Por desgracia, solo tres cintas de las 11 nominadas a Mejor Película se encuentran disponibles en México, mientras que otras ya tienen fechas confirmadas o tentativas de estreno. No obstante, la mayoría siguen pendientes de confirmación:
- Clarissa: fecha sin confirmar
- Club Kid: fecha sin confirmar
- The Debut: estreno tentativo en cines el 3 de diciembre
- Dreams in Nightmares: fecha sin confirmar
- The Invite: disponible en Apple TV y Prime Video para compra o renta
- Josephine: disponible en cines
- Mouse: fecha sin confirmar
- Paper Tiger: estreno en cines el 10 de diciembre
- Primetime: fecha sin confirmar
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma: disponible en MUBI, o para compra o renta en Prime Video
- Your Mother Your Mother Your Mother: disponible en cines