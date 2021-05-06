Cruella con Emma Stone llega a Disney Plus ¡No te la pierdas!

A partir del 28 de mayo de 2021, la nueva película de Disney, Cruella, estará disponible a través de Disney Plus mediante el modelo Premier Access. Este Live-Action es protagonizado por la ganadora al Premio Oscar Emma Stone como Cruella de Vil, quien también está involucrada en la producción de la cinta.

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Cruella está basada en el famoso personaje que aparece en las películas de 101 y 102 Dálmatas y que se convirtió en una de las villanas más recordadas de Disney en su historia. La película nos mostrará los orígenes de Estella "Cruella" de Vil, una ambiciosa diseñadora que termina convirtiéndose en una peligrosa criminal.

Cruella | Adelanto Exclusivo Oficial | Doblado al español

Además de la actuación protagónica de Emma Stone, también aparecerá la dos veces ganadora del Oscar Emma Thompson, como la baronesa von Hellman, Joel Fry, Paul Walter Hauser y Emily Beecham, entre otros.

La cinta es dirigida por Craig Gillespie, que ha realizado películas como I, Tonya y The Finest Hours. Y además cuenta con Emma Stone como productora ejecutiva y también a Glenn Close, que actuó como Cruella en las adaptaciones previas de 101 Dálmatas de los 90.

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