¿Cuánto falta para Avengers: Doomsday? Google activa un contador secreto para la película de Marvel

La fiebre por Avengers: Doomsday ha ido creciendo poco a poco. No es mentira el indicar que Marvel sufrió en estos años para ofrecer productos completamente convincentes, incluso a su público cautivo. Sin embargo, la llegada de Dr. Doom a las historias ha traído una completa locura en cuanto a reacciones y más con los adelantos que han salido poco a poco. Ahora, Google ofreció una sorpresa para todos.

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¿Qué es el contador secreto de Google para Avengers: Doomsday?

Hace unas horas Google y Marvel indicaron la creación de un pequeño detalle al momento de ir al buscador y poner Avengers: Doomsday. Cuando activas esa frase secreta, se percibe cómo un casco de Doom sale entre tu pantalla. Cuando le das clic, se abre un registro de los meses, días, horas y segundos que faltan para el estreno de la nueva película de los héroes más poderosos del planeta.

Ante eso, la gente sigue expectante de lo que se avecina con un filme que buscará revivir la fiebre superheroica que Marvel construyó desde 2008 con su universo compartido. Aunque algunos no se muestran tan ilusionados, otros están completamente desquiciados con cada adelanto que se muestra. Incluso, comenzaron los rumores que este “easter egg” de Google sería acompañado con el nuevo tráiler.

¿Cuándo saldrá el tráiler final de Avengers: Doomsday?

En términos generales, el primer tráiler de Avengers: Doomsday gustó a las personas. Sin embargo, se espera que el segundo y final sea algo que encienda las emociones. La venta de boletos fue una locura y el inicio de la Serie Mundial de la MLB podría ser el lugar justo para que Marvel y Disney se animen a soltar el último adelanto… a poco menos de mes y medio del estreno de la película.

Y es que la propia liga de beisbol estadounidense indicó que habría un adelanto de la película en el Juego 1 de la Serie Mundial (este viernes 23) entre los Cerveceros de Milwaukee y las Mantarrayas de Tampa Bay. Aunque muchos aseguran que es el tráiler, puede que sea un pequeño vistazo, donde incluso se especula que tendría como protagonistas a los 4 Fantásticos.