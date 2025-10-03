Comienza el mes de octubre en Azteca 7 con las mejores películas este 4 y 5 de octubre de 2025 para disfrutar gratis

Ha llegado octubre y en Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 4 y 5 de octubre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 4 y 5 de octubre de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan lo mejor del cine de acción para el sábado, así como una serie de películas de superhéroes llenas de acción para disfrutar el domingo, con tu botana favorita.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 4 de octubre de 2025

Película: Máxima Velocidad 2 - 4:00 PM

Una joven sueña con disfrutar de unas maravillosas vacaciones por el Caribe, en compañía de su novio. Su viaje al paraíso se convierte en un viaje al mismísimo infierno, cuando un lunático genio de la informática se hace con el mando del crucero.

Película: Máxima Velocidad - 4:15 PM

Jack Traven es un policía de Los Ángeles que se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera: tratar de dar caza a un peligroso terrorista llamado Howard Payne, el cual ha puesto una bomba en un autobús de la ciudad que explotará si disminuye su velocidad por debajo de las 50 millas por hora.

Película: El Mecánico - 9:00 PM

Bishop es un asesino a sueldo de élite con un estricto código de honor. Tras la muerte de su amigo Harry, Bishop toma como aprendiz a su hijo, Steve.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 5 de octubre de 2025

Película: Yo, Robot - 3:45 PM

Película protagonizada por Will Smith, ubicada en el año 2035. Los robots son parte de la vida cotidiana. Cuando la confianza en ellos se rompe, solo un hombre contra todo el sistema lo ve venir.

Película: Alita: La Última Guerrera - 6:15 PM

En el 2563, trescientos años después de la Caída, el doctor Dyson Ido encuentra entre la chatarra la cabeza de una ciborg. Aunque la mayor parte de su cibercuerpo ya no existe, su cerebro, completamente humano, está milagrosamente intacto.

Película: Avengers: Era de Ultrón - 9:00 PM

Tony Stark quiere lanzar un nuevo programa de paz, pero algo sale mal y acaba creando a Ultrón, un robot que quiere destruir a la humanidad. Thor, Hulk y el resto de los Vengadores deberán juntar sus fuerzas una vez más para luchar contra el robot. En su camino para destruir Ultrón, los Vengadores conocerán a dos nuevos misteriosos compañeros, Pietro y Wanda Maximoff, conocidos como Quicksilver y Bruja Escarlata.

