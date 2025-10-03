¿Dory cantando Taylor Swift? Pixar REVELA las canciones favoritas de sus personajes del nuevo disco The Life of a Showgirl

El nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, fue uno de los temas de conversación a nivel mundial este jueves 2 de octubre, pues además de que causó eco en el mundo de la farándula y hasta del deporte, también Pixar, filial de Disney y que es famosa por la gran cantidad de películas que produce constantemente, le entró al quite y publicó a través de sus redes sociales una dinámica en donde revela cuáles fueron las canciones favoritas de algunos de sus personajes del nuevo álbum de la cantante estadounidense.

“También escribimos esto con pluma de gel con brillantina”, escribió la cuenta de Pixar y posteriormente agregó fotografías de sus personajes con la explicación de por qué elegirían cada canción.

Frozono de Los Increíbles : Revelaron que la canción favorita de Frozone sería “Honey”.

: Revelaron que la canción favorita de Frozone sería “Honey”. Dory : La canción seleccionada para este olvidadizo personaje fue “Opalite”.

: La canción seleccionada para este olvidadizo personaje fue “Opalite”. Edna Moda : Como era de esperarse, “Elizabeth Taylor” fue la canción favorita de la diseñadora de modas.

: Como era de esperarse, “Elizabeth Taylor” fue la canción favorita de la diseñadora de modas. Ian Lightfoot : “Wish List” fue la elegida para este personaje que vive en un mundo mágico.

: “Wish List” fue la elegida para este personaje que vive en un mundo mágico. Violeta : Para esta heróina de Los Increíbles y la hija mayor de estos icónicos héroes por supuesto que la canción elegida fue “Eldest Daughter”.

: Para esta heróina de Los Increíbles y la hija mayor de estos icónicos héroes por supuesto que la canción elegida fue “Eldest Daughter”. Wade : “Ruin the friendship” queda perfecta para este intenso personaje de Elemental o Elementos.

: “Ruin the friendship” queda perfecta para este intenso personaje de Elemental o Elementos. Rayo McQueen : El icónico héroe de Cars eligió “Cancelled!”, una canción que habla de la fama y del caracter fuerte que debes tener para sobrellevar este estilo de vida.

: El icónico héroe de Cars eligió “Cancelled!”, una canción que habla de la fama y del caracter fuerte que debes tener para sobrellevar este estilo de vida. Unicornio Arcoíris: Este personaje de Intensa Mente se queda con “The Life of a Showgirl”, recordando su breve aparición sobre un escenerario en una de las películas consentidas del público fanático de Pixar.

Liverpool cambiará de nombre a Taylor Town cuando la Gira ‘Eras’ llegue a su ciudad [VIDEO] La cantante de “Cruel Summer”, Taylor Swift, traerá el fenómeno mundial de “The Eras World Tour, a la ciudad del norte de Ingelaterra los días 13, 14 y 15 de junio.

¿Cuántas canciones tiene el nuevo disco de Taylor Swift The Life of a Showgirl?

El nuevo disco de Taylor Swift llamado The Life of a Showgirl, tiene 12 canciones, incluida una colaboración con Sabrina Carpenter, quien incluso le abrió los conciertos en México en The Eras Tour en 2023.

Lista de canciones de The Life of a Showgirl:

