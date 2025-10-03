¡Eso es tan fetch! ¿Por qué hoy 3 de octubre todos visten de rosa o de naranja?

En el año 2004, se estrenó un clásico del cine llamado Chicas pesadas. Este film llegó a convertirse en un referente de la cultura pop e incluso cada 3 de octubre se conmemora una escena de la película.

“Es una película mediocre”, crítica de Javier Ibarreche a la película Emilia Pérez [VIDEO] Javier Ibarreche lanza fuerte crítica a la película Emilia Pérez, tras ser nominada 13 veces a los premios Oscars.

De esta manera cada 3 de octubre las redes sociales se tiñen de rosa con el objetivo de celebrar el Mean Girls Day, una fecha que no es oficial pero rinde homenaje a la película protagonizada por Lindsay Lohan y escrita por la comediante Tina Fey.

¿Por qué hoy todo visten de rosa o naranja?

El origen de esta celebración es muy simple pero no menos importante. Hay una escena de la película en la que el personaje de Cady Heron (interpretado por Lohan) se encuentra en plena clase junto al chico que le gustaba, Aaron Samuels.

Fue en ese momento cuando él le pregunta la fecha y Cady responde, “Es 3 de octubre”. Esta simple línea tomó mucha relevancia por parte de los fanáticos que lo consideraron un momento clave. Así es que con el paso del tiempo fue uno de los más citados y compartidos en redes sociales.

Aquí es cuando surge el motivo por el cual se viste de rosa o naranja. En la película Chicas malas, uno de los códigos más famosos es la frase: “On Wednesdays wewear pink”(“Los miércoles vestimos de rosa”).

✨💖 ¡Hoy es #MeanGirlsDay! 🩷



El 3 de octubre se volvió viral gracias a Chicas Pesadas:

👉 Cady le dice a su crush “Es 3 de octubre”.

👉 Y claro, “los miércoles usamos rosa”.



Un día que pasó del cine a la cultura pop y que miles celebran vistiendo de rosa. 👚🌎#3DeOctubre pic.twitter.com/BjRhVG04cv — Trending+News (@tmasnews) October 3, 2025

La regla fue impuesta por el popular grupo denominado “Las Plásticas”, este código trascendió la pantalla por lo que se volvió unas de las citas más populares del cine.

Vestir de rosa cada 3 de octubre se volvió una especie de ritual entre fans de la película, especialmente en redes sociales, donde miles de usuarios suben fotos usando este color como tributo.

Cuando el 3 de octubre cae en miércoles, el fenómeno alcanza su máxima expresión: fans de todo el mundo combinan ambas referencias usando rosa en una fecha que ya es sagrada para los amantes de esta película.