Crepúsculo regresa al cine: revive la historia de Bella, Edward y Jacob en noviembre

Si fuiste de esas personas que crecieron suspirando por Edward Cullen o defendiendo con pasión al Team Jacob, prepárate, porque la saga Crepúsculo volverá a los cines este mes de noviembre. Así es, podrás disfrutar una vez más las cinco películas que convirtieron a Robert Pattinson y Kristen Stewart en íconos del cine juvenil; pues estás tendrán una reproyección especial.

Fechas de reestreno de cada película de la saga Crepúsculo

El regreso de la saga será durante todo noviembre, y cada entrega se proyectará por una semana, en el siguiente orden:



Crepúsculo (2008) — desde el 6 de noviembre

— desde el 6 de noviembre Luna Nueva (2009) — desde el 13 de noviembre

— desde el 13 de noviembre Eclipse (2010) — desde el 20 de noviembre

— desde el 20 de noviembre Amanecer Parte 1 (2011) — desde el 27 de noviembre

— desde el 27 de noviembre Amanecer Parte 2 (2012) — también desde el 27 de noviembre

— también desde el 27 de noviembre Así que si por algún motivo te perdiste el estreno original o simplemente quieres volver a vivir el romance inmortal de Edward y Bella en pantalla grande, esta será tu oportunidad.

La historia que marcó a toda una generación

La cinta basada en las novelas de Stephenie Meyer, Crepúsculo, nos cuenta la historia de Bella Swan, una joven que se muda al pueblito de Forks donde se enamora del misterioso y atractivo Edward Cullen, quien esconde un oscuro secreto: es un vampiro.

Su amor parece imposible, pues desafía las leyes de la naturaleza y, además, se ve amenazado por la aparición de Jacob Black, un hombre lobo que también está dispuesto a proteger a Bella a toda costa.

A los fans les fascina que con cada entrega, la historia se vuelve más intensa, con alianzas imposibles, enfrentamientos sobrenaturales y un triángulo amoroso que dividió al mundo entre Team Edward y Team Jacob.

El regreso del fenómeno Twilight

Han pasado más de 15 años desde el estreno de Crepúsculo en 2008, pero su impacto sigue vivo y se mantiene relevante en la cultura pop. Con esta nueva oportunidad de verla en cines, los fans podrán revivir los momentos más icónicos, que redefinieron el cine de romance juvenil.

¿Volverás al Team Jacob o al Team Edward?

