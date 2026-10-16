Del DeLorean de ‘Volver al futuro’ al Tesla Roadster: los autos voladores del cine que inspiraron el futuro

Durante décadas, Hollywood nos prometió que futuro estaría lleno de autos voladores que surcarían los cielos. Cintas emblemáticas como Volver al futuro con su inolvidable DeLorean DMC-12, los oscuros Spinners de Bladde Runner o los taxis voladores de El quinto elemento grabaron en la mente colectiva la idea de una movilidad urbana vertical.

Hoy, la línea entre la ciencia ficción y la realidad es más delgada que nunca. Con los recientes anuncios de la industria automotriz y aeroespacial, el sueño de los autos voladores está dejando los sets de filmación para convertirse en un hito de la ingeniería moderna.

Bluey | La Final

El salto del cine a la realidad: El fenómeno Tesla Roadster

El ejemplo más claro de esta evolución es el desarrollo del Tesla Roadster. Elon Musk ha confirmado que este superdeportivo buscará desafiar la gravedad integrando un sistema de propulsores de gas frío adaptados directamente de la tecnología de cohetes Space X.

Este sistema no solo promete aceleraciones sin precedentes, sino la capacidad real de realizar pequeños vuelos o saltos controlados, emulando la estética y el funcionamiento de los autos que maravillaron a generaciones en el cine.

El fenómeno Tesla Roadster

3 autos de la pantalla grande que inspiraron los vehículos del futuro

El DeLorean DMC-12 (Volver al futuro, 1985)

Nos enseñó el concepto de un auto convencional de calle capaz de plegar sus ruedas para despegar de forma vertical. Inspiró la búsqueda de vehículos híbridos que no requieran una pista de aterrizaje tradicional.

El DeLorean DMC-12 (Volver al futuro, 1985)|JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com

El Spinner (Blade Runner, 1982)

Presentó el concepto de despegue y aterrizaje vertical. Hoy en día, la tecnología VTOL es la base sobre la cual muchas empresas emergentes desarrollan los drones de pasajeros, también llamados "taxis aéreos".

El Spinner (Blade Runner, 1982)

El Audi RSQ (Yo, Robot, 2004)

Aunque no volaba directamente, introdujo las ruedas esféricas y la conducción autónoma predictiva en tres dimensiones, estos elementos clave serán úntiles para los futuros sistemas de navegación aérea urbana para evitar colisiones en el cielo.

El Audi RSQ (Yo, Robot, 2004)

A pesar de que la ingeniería ha demostado que es posible hacer que un auto se eleve, el despliegue masivo de los autos voladores en las ciudades se enfrenta a barreras ignoradas por el cine, como la regulación del espacio aéreo, la contaminación acústica, la acces

