Celebramos el Día de los Abuelos recordando a los 7 más entrañables del cine y la TV

Cada 28 de agosto celebramos el “Día de los Abuelos”. Los abuelitos son parte importante de nuestras vidas, son los que nos aman, nos consienten y nos llenan de ternura como nadie en el mundo. Esta fecha es para rendir homenaje a su ternura, complicidad y sabiduría.

Día de los Abuelos: 7 abuelitos inolvidables del cine y la TV

En la cultura pop siempre se nos han regalado personajes memorables. Para celebrar, hoy recordamos a 7 abuelitos y abuelitas que conquistaron el corazón del público tanto en el cine como en la televisión.

1. Abuela Tala – Moana

Ella es la guía espiritual y consejera de Moana, recordada por su dulzura y su profunda conexión con el océano. Su frase “la abuela estará contigo” emociona a cualquiera que la escuche, pues nos recuerda el fuerte amor de nuestros abuelos.

2. El Abuelo Joe – Charlie y la fábrica de chocolate

El acompañante fiel de Charlie Bucket, que nos enseñó que los sueños se disfrutan más cuando los compartimos en familia.

Abuelo Joe de "Charlie y la Fábrica de Chocolate"🍫 Ese abuelo que pasó 20 años en la cama y de repente, ¡boom! Está bailando y cantando porque va a una fábrica de chocolate. Prioridades, ¿verdad? Su entusiasmo infantil y su amor por Charlie lo convierten en un abuelo inolvidable pic.twitter.com/whsdBJXGEd — ZiestaTv (@ZiestaTv) July 26, 2024

3. La Abuela – Coco

Probablemente, ella ya sea una de las abuelitas más conocidas de todas, pues nos puso a llorar a moco tendido en las salas de cine. Mamá Coco es símbolo de ternura, pero no por eso nos olvidamos de la abuela Elena que tiene un lugar especial: protectora, estricta, pero con un gran corazón. Digna representante de muchas abuelas latinoamericanas.

Babe they all looked like the abuela in coco pic.twitter.com/tdOU00mjTZ — dave 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿☕️ (@fulltimeh8) June 2, 2025

4. Abuela - Mulan

Una de las abuelitas más divertidas, extrovertidas y supersticiosas del cine. Ella siempre confía en su grillo de la suerte y su humor la convierten en una de las favoritas del público.

Adoro a la abuela de Mulan.



Película: Mulan pic.twitter.com/yPBgv2Ip79 — YORYO (@yoryocd) May 5, 2024

5. Yoda – Star Wars

¿A qué no te la esperabas? Y sí, tal vez Yoda técnicamente no es humano, pero ha sido el “abuelo sabio” de varias generaciones de Jedi (y de fans). Su sabiduría y sentido del humor lo convierten en un referente universal.

“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering." — Yoda pic.twitter.com/icUVaEgsdW — g.balaji (@_gbalaji) August 28, 2025

6. La Abuela Willow – Pocahontas

Más sabiduría. El árbol sabio que actúa como la “abuela espiritual” de Pocahontas es un gran ejemplo de la guía que muchas veces son nuestros abuelitos. Sus consejos sobre escuchar al corazón siguen siendo atemporales.

ABUELA WILLOW: No te asustes, jovencito. Mi ladrido es peor que mi mordida. POCAHONTAS: Di algo.

JOHN SMITH: ¿Qué le dices a un árbol?

POCAHONTAS: Lo que quieras. pic.twitter.com/kXvXpeaKED — Manu (@manuthebest58) April 29, 2023

7. El Abuelo Simpson – Los Simpson

Abraham Simpson, con sus historias disparatadas y su humor único, se ganó un lugar muy especial dentro de la cultura popular como el abuelo gruñón pero entrañable por excelencia.

Today's Simpsons character of the day is Abraham Simpson! pic.twitter.com/I2ZcAuY0DA — Simpsons characters Daily! (@OTDTheSimpsons) September 21, 2021

Abuelos en el cine y la tv: Más que personajes, símbolos de amor y sabiduría

Cada uno de estos abuelitos nos recuerda la importancia de la familia, el legado y la complicidad intergeneracional. Porque más allá de la ficción, todos llevamos en el corazón a ese abuelo o abuela que marcó nuestra vida para siempre. ¡Felicidades, abuelitos!

