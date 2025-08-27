¡Archie y su pandilla tendrán live action! Así será la nueva película basada en los cómics

No todas las películas de cómics que llegan al cine son de superhéroes, finalmente, Archie y su pandilla llegarán a la pantalla grande con una adaptación que promete traer lo mejor de sus aventuras. Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas esta increíble aventura.

¡Archie y su pandilla tendrán live action!

Archie y su pandilla están listos para volver a brillar en la pantalla grande. Tras el fenómeno televisivo que representó Riverdale, el estudio Universal Pictures acaba de confirmar una película live action, y lo mejor, una versión que está inspirada en los cómics originales de los años 40.

¿Quién está detrás del proyecto?

La dirección estará a cargo del dúo Phil Lord y Christopher Miller, reconocidos por éxitos como “The Lego Movie” y “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. Ambos son famosos por transformar ideas poco convencionales en grandes fenómenos culturales.

Por otro lado, el guion estará en manos de Tom King, escritor de cómics aclamado por su trabajo en DC y quien también escribe la próxima cinta de Supergirl. Un nombre que sin duda emociona, pues tiene el talento y habilidad para llevar un buen cómic a la pantalla grande.

¿Qué diferencias tendría con Riverdale?

En pocas palabras, con esta película harán lo que Superman, volver a los orígenes. A diferencia del tono oscuro y misterioso de Riverdale, esta nueva película buscará regresar a la esencia alegre y cómica de los cómics: amistades, enredos románticos y situaciones cotidianas con un toque de humor.

Los productores han declarado que esta versión está pensada tanto para los fans de toda la vida como para nuevas generaciones que conocerán a Archie por primera vez.

La historia de Archie

Creado en 1941 por John L. Goldwater y Bob Montana, Archie Andrews y sus amigos viven en la ficticia ciudad de Riverdale, donde se enfrentan a todos los retos que conlleva ser adolescentes. Entre los elementos más icónicos está el triángulo amoroso entre Archie, Betty y Verónica, así como la entrañable presencia de Jughead (o Torombolo como lo conocemos en México).

La franquicia ha sido un fenómeno cultural durante más de ocho décadas, llegando incluso a la música con Sugar, Sugar, tema que en 1969 se convirtió en un éxito mundial gracias a la serie animada The Archie Show.

¿Qué te gustaría ver en esta nueva pelicula?

