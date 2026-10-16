Película documental SUPERA las calificaciones de Breaking Bad y El Señor de los Anillos en Letterboxd con apenas unas horas de haberse estrenado en cines, ¿de qué trata, cuándo llega a México y qué críticas ha tenido?

El estreno de 'You Can See Everything' hoy 16 de octubre del 2026 en Estados Unidos ha roto cientos de plataformas en las que es común calificar lo mejor y lo peor de series y de películas. Y es que el documental que cuenta la vida de Elizabeth Holmes, la CEO de Theranos quien habría engañado a decenas de los más importantes inversionistas de Wall Street y el mundo, parece haber superado las expectativas de aquellos interesados en adentrarse en lo que hay detrás de lo que se sabe de uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos.

Con apenas unas horas de haber sido liberada al público, la película documental de A24, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, se ha colado dentro del top 5 de los títulos mejor calificados dentro de la plataforma de Letterboxd, posicionándose en el número 4, por delante de Breaking Bad que se encuentra en el número 5, y dejando en el número 50 a El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, película histórica en los Premios Oscar al haberse coronado con 11 estatuillas que reconocieron su calidad.

#YouCanSeeEverything becomes the first 2026 wide release to earn Certified Fresh status with a perfect 100% on the Tomatometer, with at least 80 reviews. https://t.co/UPUXf0YL9I — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) October 16, 2026

Dentro de las críticas que destacan en Letterboxd, destacan comentarios en donde los espectadores dicen haber quedado más que sorprendidos por lo que lograron ver y conocer de la historia de Elizabeth Holmes y la forma en la que los directores retratan su vida:

Lo que sea que estés esperando, multiplícalo por diez y divídelo por la raíz cuadrada del Método Fielder y aún no estarás ni cerca

Película del año, en varias maneras

Posiblemente - plausiblemente - una obra maestra

¿De qué trata You Can See Everything?

Si no tienes contexto alguno respecto a la persona que es, fue y se convirtió Elizabeth Holmes, te contamos rápido: tenía 19 años cuando fundó su empresa 'Theranos', de innovación médica, especialmente enfocada en hacer algo revolucionario en el 2003, hacer análisis completos de sangre con apenas una gota como muestra, a través de esta premisa se encargó de hacer modelos inservibles para demostrar que era posible y así entrar a la bolsa para conseguir dinero por parte de importantes inversionistas.

La farsa de Theranos y Elizabeth Holmes se destapó hasta el 2015, luego de que se hiciera una larga investigación periodística de John Carreyrou y The Wall Street Journal, donde destacaban personas que habían sido directamente afectadas por los falsos estudios médicos que Theranos ofrecía.

En You Can See Everything, los directores siguen la vida de Elizabeth Holmes durante 34 días, pero no eran días cualquiera, pues se trataban de sus últimos 34 días en libertad antes de entrar a una prisión federal, como parte de su condena de 11 años y 3 meses. Lo que destacan del trabajo realizado por todo el equipo de A24 es la inquietante atmósfera que parece rodear todo lo que está detrás de este escándalo, como resalta una de las reseñas en Letterboxd: "en realidad es una película de terror sobre el poder, la representación en los medios de comunicación, el problema de la comunicación y el temor existencial de la incognoscibilidad de lo que realmente sucede en la cabeza de otra persona."

¿Cuándo se estrena You Can See Everything en México?

La película documental ya fue estrenada en Estados Unidos este 16 de octubre del 2026, sin embargo, aún no se tiene ninguna noticia ni posible distribuidora oficial para que llegue a los cines de México. Se espera que gracias a la buena recepción y crítica que ha tenido en apenas un día se acelere el proceso para que podamos disfrutar de la genialidad de Nathan Fielder y Lance Oppenheim en tierras aztecas.