Hoy en Disney+: la serie basada en HECHOS REALES, sobre la mujer que estafó a grandes millonarios

A partir de la liberación del trailer de 'You Can See Everything', próximo documental de A24, se ha reavivado la conversación entorno a una serie original de Hulu y disponible en Disney+, que trata del mismo caso que veremos en el documental, el caso de la estafadora de millonarios Elizabeth Holmes y su empresa Theranos. La serie 'The Dropout' retrata la historia del ascenso y el rápido descenso de la 'mujer multimillonaria hecha por sí misma más joven del mundo', de acuerdo al mismo apodo que le puso la revista Forbes.

Te puede interesar: Hoy en Disney+, la serie que la rompió en 2004 pero que sigue siendo tan brutal que vale la pena verla en el 2026

¿De qué trata The Dropout?

The Dropout nos presenta a Elizabeth Holmes, interpretada por la talentosa Amanda Seyfried, una mujer que soñaba con volverse una multimillonaria al nivel de Steve Jobs, queriendo seguir el mismo modelo del genio que abandona la universidad y crea algo que revoluciona la vida de las personas. Holmes abandonó la Universidad de Standford cuando se le ocurrió una idea: fundar Theranos con una idea muy llamativa, hacer cientos de estudios de salud con tan solo una gota de sangre.

La historia, basada completamente en hechos reales y que toma como partida el escándalo que sacó toda la verdad en el 2015, nos da flashazos de la Elizabeth Holmes enfrentando su juicio, mezclando estos momentos con flashbacks de su vida en la universidad, de cuando dejó de estudiar y de cuando comenzó con Theranos, hasta llevarnos al descubrimiento del fraude millonario y las consecuencias que sus acciones tuvieron, no solo con grandes tiburones de Sillicon Valley, si no también con personas que fueron estafadas y a quienes les entregaron estudios falsos que pudo poner en riesgo su salud.

¿Cuántos capítulos y temporadas tiene The Dropout?

The Dropout tiene únicamente una temporada, la cual consta de 8 capítulos en total los cuales duran un promedio de 50 minutos cada uno. La serie se estrenó en el 2022 y recibió muy buena crítica, en la cual destacaban el nivel de actuación de Amanda Seyfried, quien logró adoptar muchas de las características que más llamaban la atención de Elizabeth Holmes, como su tono de voz grave y su penetrante mirada que parecía intrigar a varios.