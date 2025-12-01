Alguien marco al número de teléfono un misterioso cartel que apareció en ‘Stranger Things 5' y esto pasó

El estreno de Stranger Things 5 dejó sorpresas de todo tipo, desde los nuevos poderes de Will hasta misterios que los fans descubrieron por su cuenta. Uno de ellos llamó especialmente la atención: el número telefónico que aparece en el cartel de búsqueda de Eleven existe en la vida real… y alguien decidió marcarlo. La respuesta fue inesperada.

En el primer episodio, en la escuela se muestra un póster de búsqueda de Jane Hopper —el nombre que Hopper le dio a Once desde la primera temporada—, una prueba más del interés de los militares por encontrar a la niña. Lo que pocos imaginaron es que el número del cartel funciona de verdad.

¿Qué pasa si marcas al número del cartel de Stranger Things 5?

Los fans curiosos no tardaron en llamar y, para sorpresa de muchos, una grabación oficial del Departamento de Policía de Hawkins responde la llamada y agradece cualquier información sobre Jane.

La voz en la línea dice: “Para asegurar que nuestros residentes estén a salvo, las fuerzas de emergencia de Hawkins están trabajando con el departamento de policía. Para encontrar a las personas desaparecidas, de las cuales Jane Hopper es nuestra prioridad, les pedimos como ciudadanos responsables ayudarnos en nuestro intento por localizarla”.

El detalle emocionó a los seguidores de la serie, que celebraron la forma en que la producción los sumerge aún más en el universo de Stranger Things.

En redes comenzaron a circular videos de quienes llamaron y quedaron impactados. “Amo ese tipo de series tan inmersivas”, comentó un usuario. Otro recordó: “Hice lo mismo con el número de Saúl Goodman en Better Call Saul y también funcionaba”.

¿Qué pasa al final de Stranger Things 5?

El cierre del Volumen 1 da un giro total. Mientras Mike, Lucas, Joyce y Robin enfrentan a los militares para proteger a los niños perseguidos por Vecna, el villano aparece para detenerlos. Ordena a los demogorgones atacar, pero Will logra entrar a la mente colmena y usa ese enlace para controlar los poderes de Vecna.

(ESPECIAL / NETFLIX) Will es el verdadero protagonista de “Stranger Thnigs 5”.

En otro punto del Upside Down, Hopper y Eleven encuentran a 008 , quien también fue sometida a los experimentos del laboratorio y ahora está atrapada en una base militar subterránea.

Además, se revela que Max sigue con vida, aunque permanece prisionera en la mente de Henry, lugar al que también llegó Holly.

El cierre deja más preguntas que respuestas y prepara el camino para el final definitivo de Stranger Things. ¿Habrá una muerte importante en la última temporada? Los fans ya están haciendo teorías.