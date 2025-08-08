¿Otro viernes de locos tiene escena postcréditos? Esto es lo que debes saber de la secuela de Disney

“Un viernes de locos” fue una cinta que logró marcar a toda una generación, y finalmente, su secuela ha llegado a las salas de cine. “Otro Viernes de Locos” es una de las comedias más esperadas del 2025 y ahora que está a punto de tener su primer fin de semana, seguro querrás ir y tendrás varias preguntas y aquí resolveremos todas.

¿Tiene escena post-créditos Otro viernes de locos?

Es tradición que muchas películas de la actualidad tengan con una que otra escena postcréditos. Si estabas esperando que esta fuera una de esas, la respuesta es no. Desafortunadamente, no hay escena postcréditos en “Otro viernes de locos”, pero no te preocupes, no es necesaria.

Sin embargo, hay buenas noticias, pues sí encontrarás bloopers, tomas falsas y material detrás de cámaras durante los créditos finales, lo que le da un toque divertido y permite disfrutar de manera distinta la química que tuvo el elenco durante el rodaje.

Fecha de estreno en cines

Como ya mencionamos y seguro ya sabes, la secuela se estrenó el pasado 7 de agosto en México, y este será su primer fin de semana en todas las salas de cine. Recordemos que para la premiere hubo varios eventos a lo largo del mundo, entre ellos, la Ciudad de México, donde Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis visitaron nuestro país.

Si no has visto el tráiler te lo dejamos aquí:

El esperado regreso del elenco original y las nuevas incorporaciones

En esta secuela, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan retomaron sus papeles de Tess y Anna Coleman, pero es probable que no sabías que también regresan los siguientes miembros del elenco:



Chad Michael Murray (Jake)

(Jake) Mark Harmon (Ryan)

(Ryan) Christina Vidal Mitchell (Maddie)

(Maddie) Haley Hudson (Peg)

(Peg) Rosalind Chao y Lucille Soong (Pei-Pei y su madre)

y (Pei-Pei y su madre) Stephen Tobolowsky (Mr. Elton Bates)

Entre los nuevos rostros que veremos en la cinta destacan Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan y Vanessa Bayer, quienes aportan frescura y expanden la trama de la historia.

Un clásico que conquistó la taquilla

La película original de 2003 fue un éxito global, recaudando 160.8 millones de dólares con un presupuesto de solo 26 millones. Su popularidad le aseguró un lugar en la memoria de los fans y ahora, con esta secuela, Disney busca repetir la fórmula combinando nostalgia y humor familiar que cautivó a toda la familia en aquellos días.

¿Te emociona el estreno de “Otro viernes de Locos”?

