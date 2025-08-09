¿Madonna iba ser la Dra. Coleman? Curiosidades que seguro no conocías de Un Viernes de Locos

Estrenada en el 2003, llena de música increíble y con un reparto y una historia que volvió locos a todos los que la vimos, Un Viernes de Locos se ha convertido en esos clásicos de Disney que uno no olvida y que no le molesta ver más de una vez, aunque ya nos sepamos los diálogos. Y para celebrar que 22 años después obtuvimos lo que tanto queríamos, una secuela que llegó con el nombre de Otro Viernes de Locos, aquí te presentamos alguna de las curiosidades más locochonas de la película de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

6 curiosidades de Un Viernes de Locos (2003)

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis seguramente no sabían que se estaban convirtiendo en dos de las actrices más icónicas de Disney cuando se presentaron a trabajar en Un Viernes de Locos, y es que con el tiempo esta película ha envejecido bastante bien y conforme pasa el tiempo se ha convertido en una de las películas más queridas de los 2000, pero seguramente hay cosas que aún no conoces sobre esta divertida entrega.

1. Ni Lohan ni Curtis, Un Viernes de Locos iba a tener otras protagonistas

Ya sé, ya sé, es imposible imaginarte a otra Dra. Coleman o a otra Anna Coleman, pero originalmente Un Viernes de Locos iba a ser protagonizada por Annette Bening y Michelle Trachtenberg, sin embargo ambas abandonaron el proyecto apenas unos días antes de comenzar el rodaje, metiendo en serios aprietos a toda la producción, quienes afortunadamente encontraron a las actrices que conocemos ahora.

2. Un Viernes de Locos es un refrito de otra película

Tal vez lo sabías o tal vez no, pero Un Viernes de Locos de 2003 es el reboot de la película original Un Viernes Alocado, la cual se estrenó en 1976 y contó con las actuaciones de Jodie Foster, Barbara Harris y John Astin.

3. ¿Qué tiene que ver Avril Lavigne con un Viernes de Locos?

Probablemente será muy evidente una vez que te lo diga, pero Lindsay Lohan se inspiró totalmente en la apariencia de Avril Lavigne para darle vida a quien hasta el día de hoy es una icon: Anna Coleman.

4. Un cameo sorprendente que nunca sucedió

Sabemos que además de problemas familiares Un Viernes de Locos está plagado de música, y siguiendo el estilo rockero de Anna y sus amigas, la producción quería que la mismísima Gwen Stefani tuviera algunos cameos dentro de la película, incluso siendo amiga de Anna, algo que por problemas de agenda no se dio.

5. Madonna quería ser la Dra. Coleman

En una entrevista dada para Cosmopolitan el guionista de Un Viernes de Locos, Heather Hach, declaró que Madonna estuvo muy interesada en unirse a la película como la Dra. Coleman, aunque no reveló por qué no sucedió.

6. Pink Slip no iba a ser como lo conocemos

Así es, la famosa y querida banda Pink Slip que nos hizo cantar a todo pulmón: don’t wanna grow up, I wanna get out, hey, taaaaake meeeee awaaaay, pudo haber sido conformada por otras actrices, ya que Naya Rivera, Raven-Symoné y Ashley Tisdale habrían audicionado para ser parte de la icónica banda de Anna.