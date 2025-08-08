Si te gustan Los Simpson, estos otros 3 programas te dejarán flechado y enamorado

Los Simpson son uno de los programas animados más exitosos en la historia de la televisión. No por nada llevan casi 40 años siendo los preferidos de chicos y grandes, y hasta han sido clave para que otras producciones se vuelvan populares.

Así que si eres fanático de esta simpática familia amarilla, te compartimos 3 series del mismo estilo que te encantarán y harán que quieras estar pegado a la pantalla por horas.



Futurama

Este programa es ampliamente conocido entre el público de Los Simpson, pues también fue creado por el artista estadounidense Matt Groening. Es por esto que los episodios de Futurama comparten un poco del humor sarcástico de los habitantes de “Springfield”, con la diferencia de que sus personajes están involucrados en una temática de ciencia ficción.

Archivo Azteca 7 Futurama es un programa de televisión hecho por el mismo creador de Los Simpson

Bob’s Burgers

Este programa de televisión también retrata las aventuras de una familia estadounidense, pero con chistes un poco más inocentes que los que haría Homero Simpson. Bob’s Burgers fue creado por Loren Bouchard en 2011 y hasta el día de hoy sigue siendo un consentido para los amantes de los dibujos animados.

Rick and Morty

Para los fanáticos de todo lo relacionado con el mundo de la ciencia ficción, Rick and Morty es una buena opción para empezar a ver después de Los Simpson. Esta producción fue realizada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013.

Archivo Azteca 7 Rick and Morty es una serie que todo fanático de Los Simpson debe ver

Cuántas temporadas tienen Los Simpson y dónde verlas

Actualmente, Los Simpson tienen 36 temporadas y un total de 790 episodios, entre los que se incluyen ediciones especiales y las famosas “Casitas de terror”, que son un clásico para disfrutar de historias de miedo durante la época de Halloween. Según reportes de Screen Rant, la edición 37 está prevista para estrenarse en septiembre de 2025; y además, estarían en producción las temporadas 38, 39 y 40, lo que demuestra que a casi cuatro décadas de personajes como Marge, Homer, Lisa, Bart y Maggie, se apoderaron de la pantalla, siguen gozando de una fama rotunda.

Puedes ser parte de las aventuras de Los Simpson de lunes a jueves en punto de las 06:30 p.m. a través de la señal de Azteca 7.