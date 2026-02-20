Diviértete de lo lindo en casa y con las mejores películas GRATIS este 21 y 22 de febrero de 2026

Sabemos que tuviste una semana muy pesada, es por eso que para este fin de seman planeamos las mejores risas para que te la pases increíble, ya sea solo o acompañado. Así es, en Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 21 y 22 de febrero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana del 21 y 22 de febrero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: una increíble selección de películas de comedia que te harán reír a carcajadas durante todo el fin de semana, para que te distraigas y disfrutes al máximo como te gusta en la comodidad de tu hogar. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana a través de Azteca 7.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 21 de febrero de 2026

Película: Superagente canino - 2:45 PM

El oficial canino Max es un solitario y fuerte Rottweiler que se dedica a trabajar junto a Frank, un agente humano del FBI, para infiltrarse en un glamuroso concurso de belleza para perros con el objetivo de rescatar a una cría de oso panda que fue secuestrada.

Película: Dr. Dolittle 2 - 4:45 PM

El Dr. Dolittle está de regreso para ayudar a todos los animales. En esta ocasión tratará de salvar un bosque de la codicia de la industria maderera devolviendo a su hábitat a un oso en peligro de extinción.

Película: El transportador 3- 9:00 PM

Frank Martin (Jason Statham) es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta ocasión se ve obligado, bajo amenazas, a trasladar dos voluminosas bolsas y a una joven ucraniana, Valentina, desde Marsella hasta Odessa.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 22 de febrero de 2026

Película: Las crónicas de Narnia 3: La travesía del viajero del Alba - 2:30 PM

Lucy y Edmund vuelven una vez más a Narnía; esta vez lo hacen junto a su primo Eustace. Juntos se embarcan en la nave “El Viajero del Alba” en busca de los siete caballeros expulsados del reino por Miraz, tío de Caspian y usurpador del trono de Narnia.

Película: Un jefe en pañales - 5:45 PM

Un nuevo hermanito llega a la vida de Tim, cambiando todo lo que conoce para siempre. Las cosas se salen de control cuando descubre que su nuevo hermano es un peculiar bebé que viste traje y corbata y lleva maletín. Tim comienza a sospechar de él hasta que descubre que puede hablar.

|Crédito: Universal Studios

Película: Un jefe en pañales 2: Negocios de Familia - 7:45 PM

Los chicos Templeton ya son adultos, pero no por mucho tiempo; pronto tendrán que tomar una fórmula mágica que los transforma en bebés durante 48 horas. Juntos, deben evitar que un villano convierta a otros niños pequeños en monstruitos insoportables.

Película: Kung Fu Panda 3 - 10:00 PM

La vida se complica para Po, pues el malvado Kai, confinado en el reino de los espíritus desde hace 500 años, consigue arrebatarle el chi al maestro Oogway, lo que le permite regresar al mundo de los mortales. Ahora el guerrero Dragón tendrá que enfrentarlo mientras conoce al que resulta ser su padre biológico.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

