Enredados, live action ya tiene fecha de ESTRENO y primer vistazo OFICIAL de Madre Gothel

Enredados fue y es una de las películas de princesas de la nueva generación más queridas, contándonos la historia de Rapunzel y el encantador y carismático Flynn. Es por eso que cuando se anunció el live action de la mano de Disney muchas de las aficionadas a este título se emocionaron, esperando una entrega de calidad con actores que personificaran a la perfección a nuestros protagonistas, algo que parece sucederá.

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A través de la D23, que podría ser considerado EL evento para todos los fanáticos de las franquicias bajo la propiedad de Disney, se presentó el primer vistazo oficial de Enredados live action, y además nos dieron por fin la fecha de estreno: el 31 de marzo del 2028.

Primer vistazo a Rapunzel en el Live Action de Enredados.



Estreno en Marzo de 2028.#D23 pic.twitter.com/aRXvyNL4kQ — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) August 15, 2026

Además de poder por fin ver imágenes oficiales (y no filtradas de los sets de grabación) tanto de Rapunzel como de Flynn, pudimos ver por fin a Madre Gothel en un pequeño y rápido vistazo en el mismo video mostrado en la D23.

¡Primer vistazo a Kathryn Hann como Mother Gothel! pic.twitter.com/CSWQA51VQc — QuidVacuo (@QuidVacuo) August 15, 2026

¿Quiénes son parte del reparto de Enredados, live action?

El live action de Enredados cuenta con un cast lleno de talento, y los que forman parte del reparto principal son:



Teagan Croft - Rapunzel

Milo Manheim - Flynn Rider

Kathryn Hahn - Madre Gothe

Diego Luna - Rey Federico

¿Dónde se está grabando el live action de Enredados?

Enredados ha casi plantado su locación para grabar en España, como país principal para darle vida al Reino de Corona. La producción inició en junio del 2026 y rápidamente se comenzaron a filtrar fotos de los escenarios y, por supuesto, de los actores tratando de ocultar lo más posible su vestuario y otras fotos más de ellos completamente caracterizados, filtraciones que aumentaron totalmente la emoción por ver la versión live action de esta película.