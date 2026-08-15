Es OFICIAL: Coco 2 tiene fecha de estreno, primer vistazo y el regreso de Ernesto de la Cruz

De manera oficial se confirmó que Coco 2 llegará a los cines en 2029 y tendrá nuevamente a Ernesto de la Cruz, de acuerdo con la información compartida durante las celebraciones del D23. Además, dentro del mencionado evento, Pixar también presentó un primer arte conceptual de la esperada secuela, que retomará el universo de la cinta animada.

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¿Qué se sabe sobre la nueva entrega de Coco 2?

En la última hora, de manera oficial, Disney y Pixar confirmaron oficialmente que Coco 2 se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2029, confirmando además que el proyecto contará con el equipo creativo original liderado por los directores Lee Unkrich y Adrian Molina, junto al productor Mark Nielsen, lo que representa para los fans una gran noticia en cuanto a la producción que dio vida a la iconica primera entrega.

¡'COCO 2' llegará en 2029 y Ernesto de la Cruz regresará! pic.twitter.com/AbreI2Fx0w — QuidVacuo (@QuidVacuo) August 15, 2026

Dentro de la gran revelación de la noche de la D23, también se reveló el primer arte conceptual oficial que muestra a un Miguel adolescente con un nuevo diseño visual. De acuerdo con lo revelado, esta nueva entrega pretende expandir el universo de la música y las tradiciones mexicanas con una nueva adaptación a la vida de los personajes dentro de un salto temporal en sus vidas.

¿Qué se sabe sobre la trama de Coco 2?

En cuanto a lo poco que se sabe de la trama de la nueva entrega de Coco, esta especula que presentará un temporal que presentará a Miguel como un adolescente, quien porta su icónica guitarra blanca y está acompañado por su fiel perro alebrije. Dentro de lo que se sabe, la historia transcurrirá en una nueva aventura entre lo sobrenatural y la realidad con el regreso de Mamá Coco en el Mundo de los Muertos y el inesperado retorno del villano Ernesto de la Cruz.